Teröristlere ve ağababalarına dünyayı dar edeceğiz!

YENİ AKİT / ANKARA - Ankara’daki Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni’nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, “Türkiye, karanlık ellerin kirli oyunuyla diz çöktürülmeye çalışılıyor. Aziz millet bu oyuna gelmez. Türkiye, terör örgütleriyle mücadelesini elbette kesintisiz bir şekilde yürütecek” dedi.



“ŞEHİTLERİMİZE SÖZÜMÜZ, GAZİLERİMİZE BORCUMUZ VAR..”



“Devletin başı dara düştüğünde, bayrağımıza, bağımsızlığımıza en küçük bir küçük tehdit olduğunda aziz millet olaya el koymuştur, el koymaya devam etmektedir” ifadesini kullanan Başbakan Yıldırım, “Şehitlerimize sözümüz var, gazilerimize borcumuz var. Türkiye’ye ve gelecek nesillere sevdamız var. Bölünmeyeceğiz, bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız. Bayrağımızı indirmeyecek, ezanlarımızı dindirmeyecek, teröristlere ve onların ağababalarına da dünyayı dar edeceğiz” diye konuştu.



“BÜTÜN TERÖR ÖRGÜTLERİNİN BAŞINI EZECEĞİZ”



Cerablus’ta, Gabar’da, Afrin’de ve Cudi’de mücadele etmeyi sürdüreceklerini söyleyen Yıldırım, “Kardeşliğimizi, hukuk ve demokrasiyi koruyarak bütün terör örgütlerinin başını ezeceğiz. Şehitlerimiz ve milleti uğruna yaralanan hiçbir gazimizin kanı yerde kalmıyor, kalmayacak” şeklinde konuştu. Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti: “Biz ölürken, milletçe gözyaşı dökerken, musalla taşlarından şehit cenazeleri kalkarken taziyelerini bile ağız ucuyla iletenler, şimdi biz bu işe hukuk ve meşru müdafaa çerçevesinde son verirken ahkam kesmesinler. Ölen bizim askerimiz, ölen bizim polisimiz, gazi olan bizim Mehmetçik’imiz. Bombaların hedefi olan bizim insanımız.”