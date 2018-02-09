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Teröristlere nefes aldırmıyorlar... Topçu birlikleri tekrar vurmaya başladı!

Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçeleri karşısındaki terör mevzileri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) topçu birliklerince ateş altına alındı.

09 Şubat 2018 Cuma 12:42
Teröristlere nefes aldırmıyorlar... Topçu birlikleri tekrar vurmaya başladı!

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa'nın karşısındaki Afrin batı kırsalında yer alan teröristlere ait birçok mevzi, TSK'ya ait obüs toplarıyla vuruluyor.

Sınır hattında askeri helikopter hareketliğinin devam ettiği, askeri araç sevkiyatının da sürdüğü gözlendi.

Bu arada, sınır hattının bazı yerlerine ise askeri iş makineleri kullanılarak akordiyon bariyerler yerleştirildi.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 12:42
  1. Hatay
  2. Reyhanlı
  3. Zeytin Dalı harekatı
  4. TSK
  5. topçu birlikleri

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