Teröristlere hava harekatı! Yok edildiler

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 1 Temmuz 2017 tarihinde öğlen saatlerinde Bingöl kırsalında birliklere saldırı hazırlığında oldukları keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenledi. Teröristlerce kullanılan 2 hedef (barınma yeri ve silah mevzii) imha edilirken, bölgede arama tarama faaliyetlerine devam edilmekte olduğu bildirildi.