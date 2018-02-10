THY Gezi Sayfası - Trabzon
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Teröristlere gönderilen 250 bin 'cesaret hapı' Adana'da yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Suriye'nin Afrin kentindeki PYD/YPG'li teröristlere götürülmek için yola çıkarılan cesaret verici 250 bin uyuşturucu hap, Adana polisinin titiz çalışmasıyla ele geçirildi.

10 Şubat 2018 Cumartesi 10:47
Teröristlere gönderilen 250 bin 'cesaret hapı' Adana'da yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü NARKOTİM ekipleri, Avrupa'dan kaçak yolla ülkeye sokulan 250 bin cesaret verici uyuşturucu hapın Hatay'a getirileceği ihbarını aldı. Ekipler, plakasını tespit ettikleri kamyoneti adım adım takipe aldı. İçerisinde Suriye uyruklu V.Ş.Z. (37) ve M.A.'nın (29) bulunduğu plastik kasa yüklü kamyonet, Sarıçam ilçesi D-400 Karayolu'nda durduruldu. İki şüpheliyi araçtan indiren polis, özel eğitimli köpek ile kamyonette yaptığı aramada, kasaların arasına gizlenen uyuşturucu haplar bulundu.

TERÖRİSTLERE CESARET VERİYOR

Ele geçirilen hapların önce Hatay'a, ardından da yine kaçak yollarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Suriye'nin Afrin kentindeki PYD/YPG'li teröristlere götürülmek üzere yola çıkarıldığı saptandı. Bu hapın insan beynine direkt etki edip, sinir sistemi üzerinde değişiklikler yaptığı, kalp ritminin hızlandırıp, vücut ısılarının artarak aşırı bir enerji kazandırdığı belirtildi. Ayrıca ekipler, yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin ise 3 milyon lira olduğunu belirledi.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanıp, adliyeye sevk edilen şüpheliler V.Ş.Z ve M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 10:47
  1. Adana

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Netanyahu'nun kankası Filistin'de!
    1. Netanyahu'nun kankası Filistin'de!
    2. Fatih Terim'den flaş Cengiz Ünder..
    3. Aziz Yıldırım'dan bomba karar!
    4. Bakan: 3. Havalimanı bugün..
    5. ABD'de İsrail hareketliliği
    6. Nusret'e sert eleştiri! 'Enayiler..
    7. 36 yaşındaki ünlü futbolcu kansere..
    8. Sular durulmaya başladı! Kim'den..
    9. Akıllı telefonlarınız sizi böyle..
    10. Kritik maçlar öncesi...Beşiktaş'ta dev..
    11. Emre Belözoğlu Fenerbahçe maçında...
    12. "Kimse baskı altında değil, herkes..
    13. Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmeyen..
    14. 7 ülkeden 40 Osmanlı torunu geldi
    15. Beşiktaş bombayı patlattı! 1+1 yıllık..
    16. ABD hedef saptırmaya çalışıyor
    17. YPG'ye darbe vurulması İran'ı mutlu..
    18. Bahçeli böyle cevap verdi: Baraj yüzde..
    19. RTÜK'ün raporunda dikkat çeken..
    20. İsrail Şam'ı bombalamaya başladı
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    Siyonist İsrail'e gözdağı: Rusya'ya açarız
    Siyonist İsrail'e gözdağı: Rusya'ya açarız
    Mete Yarar'dan 'şehit sayısı' açıklaması
    Mete Yarar'dan 'şehit sayısı' açıklaması
    ÖSO komutanından flaş YPG açıklaması!
    ÖSO komutanından flaş YPG açıklaması!
    Alman lastik markasından skandal: Türkiye'yi haritadan sildiler!
    Alman lastik markasından skandal: Türkiye'yi haritadan sildiler!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    Mısır ordusu açıkladı: Harekat başladı!
    Mısır ordusu açıkladı: Harekat başladı!
    ABD vurdu, ortalık karışacak! Rus askerleri de öldü
    ABD vurdu, ortalık karışacak! Rus askerleri de öldü