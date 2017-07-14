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Teröristlerden minibüse hain saldırı!

Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde göreve giden güvenlik korucuların bulunduğu minibüse PKK'lı teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi.

14 Temmuz 2017 Cuma 22:23
Teröristlerden minibüse hain saldırı!

Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde göreve giden güvenlik korucuların bulunduğu minibüse PKK'lı teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 güvenlik korucu şehit olurken, 2 güvenlik korucusu ise yaralandı.

Olay bugün akşam saatlerinde Şemdinli İlçesine bağlı Aktütün bölgesinde meydana geldi. Görev için sivil minibüsle nöbet yerine giden koruculara PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırının hemen ardından çatışma çıktı. Çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit olurken 2 güvenlik korucusu ise yaralındı. Güvenlik güçleri tarafından bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 22:23
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