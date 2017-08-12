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Bir acı haber de Batman'dan geldi: Şehitler var

Batman'da teröristler tarafından önceden yola döşenen El Yapımı Patlayıcı'nın askeri konvoyun geçişi sırasında patlatılması sonucu ilk bilgilere göre 2 asker şehit düştü.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 11:27
Bir acı haber de Batman'dan geldi: Şehitler var

Edinilen bilgiye göre, Batman'ın Kozluk ilçesi Gümüşörgü karakolu ile Sason ilçesi Kilimli köyü kırsalında operasyona giden askeri konvoya EYP'li saldırı düzenlendi. Seyir halindeki konvoy, teröristler tarafından daha önce yola döşenen EYP'li saldırıya uğradı. Hain saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu.

Olayın ardından bölgeye gönderilen takviye birlikler çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 11:27
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