Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Teröristlerden büyük alçaklık! Asıl tehdit Türkiye

İngiliz Times gazetesi'nin Türkiye düşmanlarına desteği tam gaz devam ediyor. Son olarak Suriye'deki teröristlerin Türkiye'ye tehditlerini yayınladılar.

10 Ocak 2018 Çarşamba 12:14
Teröristlerden büyük alçaklık! Asıl tehdit Türkiye

İngiliz Times gazetesine konuşan ve terör örgütü YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutan yardımcısı, Suriye'de "elde ettikleri toprakları sonuna kadar savunacaklarını" açıkladı.

50 BİN TERÖRİST

Haberde, SDG güçlerinin ülkenin yüzde 25'lik bir bölümünü elinde tuttuğu ve 50 bin civarında 'askeri' bulunduğu da belirtildi.

Gazeteye demeç veren konuşan SDG'li terörist Abdül Kadir Effedili, "Koalisyonla yan yana savaşarak özgürleştirdiğimiz şehirlerimizi tehdit edebilecek tüm güçlere karşı ordumuzu yeniden kuruyoruz" dedi.

Effedili gazeteye açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Türkler, İranlılar ve rejim elde ettiğimiz her şeyi bizden almaktan mutlu olacaklardır. Yeni bir savaş yaratmaya değil durumu dengelemeye çalışıyoruz ama her şeye de hazırlıklı olmalıyız"

İNGİLİZ GAZI

Gazetenin bölgedeki dengelere ilişkin sorularını yanıtlayan araştırmacı Michael Stephens, "Kürtler Esad ile bir uzlaşı peşinde. Ama bunu alamazlarsa savaşmaya da hazırlar. İki tarafın da güçlü dostları olduğu düşünülürse bu anlaşmazlık iki taraf içinde iyi olmayacaktır" dedi.

"ŞAM'DAN ÇOK TÜRKİYE'Yİ TEHDİT OLARAK GÖRÜYORLAR"

Haberde önemli bir figür olarak tanıtılan Aldar Halil'in açıklamalarına yer veren gazete 'Suriyeli Kürtlerin' Şam'dan daha çok Türkiye'yi tehdit olarak gördüğünü yazdı.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 12:14
  1. Türkiye
  2. Suriye
  3. İngiliz Times
  • Milletin iradesiMilletin iradesi35 dk önce
    siyonist israilin beslediği sırtlan sürüsü.
  • KocasolakKocasolak35 dk önce
    Bizim ne zaman ne yapacağımızı bizden önce onlar duyuyor.
  • Osman19 Osman19 51 dk önce
    Ey muslumanlar dusmaniniz Rusya, AB-D ve onlarin öncü birlikleri olan islamci teror örgütleridir. Birlik olun
  • ÇapulcularÇapulcular54 dk önce
    Evet tehdidiz.Nerde bir zalim varsa ona karşı her yerde tehdidiz.İnsanca davrananla da insan gibi dostluk yapmasını da biliriz.
  • OsmanOsman1 sa önce
    Kalleşlikte sınır yok
  • ALPALP1 sa önce
    KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK!!! KÖPEKLER
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kim çıldıracak! Süpriz satış
  1. Kim çıldıracak! Süpriz satış
  2. 150 yıl aradan sonra Giresun'da görüldü
  3. Büyük tehlike! ABD eğitti Mehmetçiğe..
  4. Analiz laboratuvarı hizmet vermeye..
  5. FETÖ'den aranan eski savaş uçağı..
  6. Arda'nın Başakşehir'e maliyeti belli..
  7. Başbakan Yıldırım: Sayısını 15'e..
  8. FETÖ'den aranan asker bakın ne iş..
  9. Demirören'den çok ağır Terim cevabı!
  10. Memleket sevdalısı 5 bin kişi aranıyor!
  11. Bir günlük sınav ücretleri, brüt 331..
  12. Rusya'dan kritik açıklama: Gerekirse..
  13. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
  14. Ünlü iş adamı hayatını kaybetti
  15. Askeri hakimin taşınır belleğinden..
  16. Abdullah Gül gazetecilerin karşısına..
  17. Cumhuriyet'ten 'laiklik elden gidiyor'..
  18. Rusya'dan Hulusi Akar ve Hakan Fidan'a..
  19. ABD'den tehlikeli hamle
  20. 'Soylu görevden alınacak' diyen..
İran'dan sonra o ülke ayaklandı
İran'dan sonra o ülke ayaklandı
7 yıl içinde Anadolu’ya yayılacak… Türkiye için korkutan rapor!
7 yıl içinde Anadolu’ya yayılacak… Türkiye için korkutan rapor!
''Durmazlarsa Kızıldeniz'i kapatacağız''
''Durmazlarsa Kızıldeniz'i kapatacağız''
'Ciddi ciddi hazırlanıyor! Şubat'ta...'
'Ciddi ciddi hazırlanıyor! Şubat'ta...'
'Türkler için zamanı geldi'
'Türkler için zamanı geldi'

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
Fransa'dan küstah 'PKK' hamlesi!
Fransa'dan küstah 'PKK' hamlesi!
Uluslararası ajanslar ‘acil’ koduyla geçiyor… Beklenen oldu!
Uluslararası ajanslar ‘acil’ koduyla geçiyor… Beklenen oldu!