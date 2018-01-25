Teröristler'den 3 kirli teklif

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD, ''Zeytin Dalı'' harekatı ile büyük darbe alırken cephe'de terörist eksiğini gidermek için ittifakı terör örgütü DEAŞ'e sığındı.

PKK'lı teröristler Rakka’daki hapishanelerde bulunan DEAŞ'li teröristlere üç seçenek sundu.

PKK'lı teröristlerin DEAŞ'lı teröristlere ilk seçeneği ''Hapisten daha geç serbest bırakılmak'' ikinci seçeneği ise ''PKK’nın paravan yapısı SDF’ye katılmak'' yada ''PKK’ya katılıp, Afrin’de TSK ve ÖSO’ya karşı savaşmak...'' olarak sundu.

PKK'nın terör örgütü DEAŞ ile ortaklığı bir kez daha gözler önüne serildi.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr