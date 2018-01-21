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Teröristlerin korkusu telsizlere yanısı: Amerika bizi sattı!

Türkiye’nin Afrin’de başlattığı askeri harekat sürerken terör örgütündeki büyük panik telsiz konuşmalarına yansıdı.

21 Ocak 2018 Pazar 07:33
Teröristlerin korkusu telsizlere yanısı: Amerika bizi sattı!

Haftalardır beklenen Afrin Harekâtı dün saat 17:00 itibariyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘operasyonun fiilen başladığını’ duyurmasının ardından Hava Kuvvetleri’ne bağlı 72 savaş uçağı, PKK/PYD hedeflerini bombalamak için sınır ötesine geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyonu ‘Zeytin Dalı Harekâtı’ olarak isimlendirdi. Zeytin Dalı kapsamında mühimmat yüklü F16’lar, Afrin’de PKK/PYD’li teröristlere ait sığınak ve barınakları, silah ve mühimmat depolarını, ayrıca gözlem noktalarını yerlebir etti. Sığınak delici lazer güdümlü milli mühimmatın kullanıldığı operasyonda birkaç saat içinde 113 hedeften 108’i vuruldu. Operasyona katılan savaş uçaklarının sayısı itibariyle cumhuriyet tarihinin en büyük bombardımanı olan Zeytin Dalı, gece saatlerinde de devam etti. TSK destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri de harekâtın başlamasıyla birlikte Afrin taarruzuna kalktı.

AMERİKA BİZİ SATTI

Bombardımanda Kıybar Kampı başta olmak üzere Afrin genelinde en az 30 PKK’lı öldürüldü. Akşam saatlerinde 200 kadar terörist de hastanelere yaralı olarak getirildi. Panik içindeki hainlerin telsiz konuşmalarına, “ABD bizi sattı” ifadeleri yansıdı. (Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 07:33
  1. Afrin
  2. operasyon
  3. harekat
  • osmanoğlu2023osmanoğlu20231 sa önce
    ABD şu andan itibaren eli kolu mahküm bize çalışıyor... Bizim sahadaki gücümüzün kendi gücünden kat kat üstün olduğunu farketti!
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp1 sa önce
    Bir deyim var : OH OLSUN derler ; tam da uygun geldi ; böyle pisliklere : Oh olsun !
  • AbdoAbdo1 sa önce
    Daha çook satılırsınız kafasız uşaklar satılmış câhiller.Türk askeri sizi cehennemin dibine göndermek için geliyor.Artık irada bir devlet kurarsınız
  • NurNur1 sa önce
    Allah'ım ordumuzu muzaffer eyle, dahili ve harici düşmanlarımızı kahr u perişan eyle. Ülkemizin dirliğini birliğini bozmaya çalışanaa fırsat verme, kendi tuzaklarını başlarına geçir. Amin.
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