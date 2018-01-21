Teröristlerde büyük panik! Amerika bizi sattı

Haftalardır beklenen Afrin Harekâtı dün saat 17:00 itibariyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘operasyonun fiilen başladığını’ duyurmasının ardından Hava Kuvvetleri’ne bağlı 72 savaş uçağı, PKK/PYD hedeflerini bombalamak için sınır ötesine geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyonu ‘Zeytin Dalı Harekâtı’ olarak isimlendirdi. Zeytin Dalı kapsamında mühimmat yüklü F16’lar, Afrin’de PKK/PYD’li teröristlere ait sığınak ve barınakları, silah ve mühimmat depolarını, ayrıca gözlem noktalarını yerlebir etti. Sığınak delici lazer güdümlü milli mühimmatın kullanıldığı operasyonda birkaç saat içinde 113 hedeften 108’i vuruldu. Operasyona katılan savaş uçaklarının sayısı itibariyle cumhuriyet tarihinin en büyük bombardımanı olan Zeytin Dalı, gece saatlerinde de devam etti. TSK destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri de harekâtın başlamasıyla birlikte Afrin taarruzuna kalktı.

ABD BİZİ SATTI

Bombardımanda Kıybar Kampı başta olmak üzere Afrin genelinde en az 30 PKK’lı öldürüldü. Akşam saatlerinde 200 kadar terörist de hastanelere yaralı olarak getirildi. Panik içindeki hainlerin telsiz konuşmalarına, “ABD bizi sattı” ifadeleri yansıdı.

YENİ ŞAFAK