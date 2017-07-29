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Teröristlerce tuzaklanan patlayıcılar imha edildi

Muş'un Yamaç köyü bölgesinde araziye tuzaklanan patlayıcılar güvenlik güçlerince imha edildi.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 14:00
Teröristlerce tuzaklanan patlayıcılar imha edildi

Muş'ta bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda tespit edilen patlayıcılar kontrollü infilak ettirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Yamaç köyü bölgesinde 28 Temmuz'da "Şehit Piyade Binbaşı Turgay Çeli̇k-12 Operasyonu" icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon kapsamında yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde, terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca 18 kilogram yağ tenekesinde tuzaklanmış patlayıcı maddenin araziye döşendiği tespit edildi. Ayrıca buna paralel bağlanmış 4-5 metre uzaklıkta 155 milimetre çapında top/obüs mühimmatına tuzaklanmış radyo frekans komutalı el yapımı patlayıcı belirlenmiştir. Cumhuriyet Savcılığından alınan talimat doğrultusunda el yapımı patlayıcı düzeneği olay yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için kent genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 14:00
  1. PKK
  2. KCK
  3. Muş
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