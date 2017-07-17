Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Teröristlerce öldürülen çobanın cenazesi toprağa verildi

Şırnak'ın Yeniaslanbaşar köyünde teröristler tarafından kaçırılan ve daha sonra ölü olarak bulunan Tayyar Fidan'in cenazesi defnedildi.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:23
Teröristlerce öldürülen çobanın cenazesi toprağa verildi

Şırnak'ın Yeniaslanbaşar köyünde teröristler tarafından kaçırılan ve daha sonra ölü olarak bulunan Tayyar Fidan'in cenazesi defnedildi.

Şırnak Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından Yeniaslanbaşar köyüne getirilen 8 çocuk babası Fidan'ın cenazesi, köy mezarlığına götürüldü.

Fidan'ın oğlu ve kızları defin sırasında Kürtçe ağıt yakarak gözyaşı döktü.

Cenaze törenine ailesi ve köylülerin yanı sıra İl Jandarma Merkez Bölük Komutanı Yüzbaşı Levent Bal ve Yeniaslanbaşar Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Serdar Ardıç katıldı.

Cenazenin defninin ardından ailesi, köyde kurulan çadırda taziyeleri kabul etti.

Vali Aktaş: Mücadele devam edecek

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Hünkar Keleş, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Yeniaslanbaşar köyünde PKK'lı teröristler tarafından katledilen Tayyar Fidan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Fidan'ın oğlu Nurettin ve köylülere başsağlığı dileyen Aktaş, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla köşeye sıkışan teröristlerin, çocuklarının rızkı ve ekmek parası için işine gücüne giden sivillere saldırmaya başladığını söyledi.

Sivillere saldırıların terör örgütü PKK'nın içine düştüğü acziyeti gösterdiğine işaret eden Aktaş, şöyle konuştu:

"Allah'ın izniyle Tayyar kardeşimizin kanı da yerde kalmayacak, diğer şehitlerimizin kanı da yerde kalmayacak. Askerimiz, polisimiz, jandarmamız, güvenlik koruyucularımız gece gündüz demeden bu kalleşleri kovalıyorlar. Son terörist imha edilene kadar bu mücadele devam edecek ve uzun da sürmeyecek. Yakın zamanda buralar huzurun adresi olacak ve herkes rahatlıkla işine gücüne gidecek, çoluğunun çocuğunun rızkını kazanmak için mücadele edecek."

İl Jandarma Komutanı Keleş de ailenin acısını paylaştıklarını ve güvenlik güçleri olarak vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

Hayatını kaybeden Fidan'ın ve bütün şehitlerin intikamlarını en kısa sürede alacaklarını vurgulayan Keleş, "Terör bizim namus borcumuzdur, sizlere de söz veriyorum kanı yerde kalmayacak yeter ki sizlerde bizimle beraber bizim yanımızda yer alın, bizi destekleyin. Dualarınızla göreve gelen arkadaşlarınızla inşallah bunların en kısa sürede kuyuları kazılacaktır en ufak bir şüpheniz olmasın." diye konuştu.

Hayvanlarını otlatmak için evden çıkan Tayyar Fidan'ın, akşam eve dönmemesi üzerine ailesi jandarmaya haber vermiş, yapılan aramalarda, teröristlerin öldürdüğü Fidan'ın cesedi bulunmuştu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:23
  1. PKK
  2. Şırnak
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tecrübeli futbolcu FETÖ'den tutuklandı!
    1. Tecrübeli futbolcu FETÖ'den tutuklandı!
    2. Resim bulunan bir yerde namaz..
    3. FETÖ sanıklarına tek tip elbise yolda
    4. Türk askerinin Mali ve Orta Afrika..
    5. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Sıradan..
    6. Başbakan: Ana omurgasını çökerttik
    7. Avukatların yargılandığı FETÖ..
    8. Yaralı vatandaşın imdadına Mehmetçik..
    9. Milli Savunma Bakanı Işık: Türkiye,..
    10. Kaleci Oğuzhan Bahadır 'ByLock'tan..
    11. Katar Hükümet İrtibat Bürosu Başkanı..
    12. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: 15..
    13. Teröristlerce öldürülen çobanın..
    14. Katar Savunma Bakanı Atiyye: Katar da..
    15. Yargıtayın FETÖ'nün darbe girişimine..
    16. Türk askerinin UNIFIL'deki görev..
    17. http://www.yeniakit.com.tr/haber/-357052.html
    18. Filipinler'de Bangsamoro Temel Yasası..
    19. 450 yıllık mahalle gün yüzüne..
    20. Bakanlar Kurulu toplandı
    O paralar Türkiye'ye getirilecek!
    O paralar Türkiye'ye getirilecek!
    CHP'li vekil Erdoğan'ın sesini hazmedemedi, çıldırdı: Kabus gibi!
    CHP'li vekil Erdoğan'ın sesini hazmedemedi, çıldırdı: Kabus gibi!
    Elif Akçit yaşamını yitirdi
    Elif Akçit yaşamını yitirdi
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!