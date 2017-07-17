Teröristlerce öldürülen çobanın cenazesi toprağa verildi

Şırnak'ın Yeniaslanbaşar köyünde teröristler tarafından kaçırılan ve daha sonra ölü olarak bulunan Tayyar Fidan'in cenazesi defnedildi.



Şırnak Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından Yeniaslanbaşar köyüne getirilen 8 çocuk babası Fidan'ın cenazesi, köy mezarlığına götürüldü.

Fidan'ın oğlu ve kızları defin sırasında Kürtçe ağıt yakarak gözyaşı döktü.

Cenaze törenine ailesi ve köylülerin yanı sıra İl Jandarma Merkez Bölük Komutanı Yüzbaşı Levent Bal ve Yeniaslanbaşar Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Serdar Ardıç katıldı.

Cenazenin defninin ardından ailesi, köyde kurulan çadırda taziyeleri kabul etti.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Hünkar Keleş, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Yeniaslanbaşar köyünde PKK'lı teröristler tarafından katledilen Tayyar Fidan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Fidan'ın oğlu Nurettin ve köylülere başsağlığı dileyen Aktaş, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla köşeye sıkışan teröristlerin, çocuklarının rızkı ve ekmek parası için işine gücüne giden sivillere saldırmaya başladığını söyledi.

Sivillere saldırıların terör örgütü PKK'nın içine düştüğü acziyeti gösterdiğine işaret eden Aktaş, şöyle konuştu:

"Allah'ın izniyle Tayyar kardeşimizin kanı da yerde kalmayacak, diğer şehitlerimizin kanı da yerde kalmayacak. Askerimiz, polisimiz, jandarmamız, güvenlik koruyucularımız gece gündüz demeden bu kalleşleri kovalıyorlar. Son terörist imha edilene kadar bu mücadele devam edecek ve uzun da sürmeyecek. Yakın zamanda buralar huzurun adresi olacak ve herkes rahatlıkla işine gücüne gidecek, çoluğunun çocuğunun rızkını kazanmak için mücadele edecek."

İl Jandarma Komutanı Keleş de ailenin acısını paylaştıklarını ve güvenlik güçleri olarak vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

Hayatını kaybeden Fidan'ın ve bütün şehitlerin intikamlarını en kısa sürede alacaklarını vurgulayan Keleş, "Terör bizim namus borcumuzdur, sizlere de söz veriyorum kanı yerde kalmayacak yeter ki sizlerde bizimle beraber bizim yanımızda yer alın, bizi destekleyin. Dualarınızla göreve gelen arkadaşlarınızla inşallah bunların en kısa sürede kuyuları kazılacaktır en ufak bir şüpheniz olmasın." diye konuştu.

Hayvanlarını otlatmak için evden çıkan Tayyar Fidan'ın, akşam eve dönmemesi üzerine ailesi jandarmaya haber vermiş, yapılan aramalarda, teröristlerin öldürdüğü Fidan'ın cesedi bulunmuştu.

Kaynak: AA