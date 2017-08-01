Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Teröristler yine saldırdı: 1 çocuk yaralı

Suriye'de, terör örgütü PKK/PYD'nin Halep'in kuzeyindeki Azez ilçesine düzenlediği top atışında bir çocuğun yaralandığı bildirildi.

01 Ağustos 2017 Salı 23:50
Teröristler yine saldırdı: 1 çocuk yaralı

Muhaliflerin kontrolündeki Azez'deki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden Heysem Ceber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/PYD'nin Azez'in güneyindeki Kel Cibrin köyüne top atışı yaptığını söyledi.

Sivil yerleşim yerine düşen top mermisiyle 2 yaşındaki bir kız çocuğun yaralandığını belirten Ceber, çocuğun Azez Hastanesinde tedavi altına alındığını kaydetti.

Terör örgütünün, Kel Cibrin köyüne geçen hafta düzenlediği saldırılarda da 21 kişi yaralanmıştı.

Terör örgütü PKK/PYD, Halep'in kuzeyinde işgal ettiği Tel Rıfat ilçesinden, muhaliflerin kontrolündeki Mare ve Azez ilçelerine sık sık havan toplarıyla saldırıyor.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 23:50
  1. halep
  2. PKK
  3. pyd
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O kentin üzerinde ABD, İHA'sı görüldü!
    1. O kentin üzerinde ABD, İHA'sı görüldü!
    2. PKK, O kente girişleri yasakladı...
    3. FETÖ sanıklarına tepki... "PKK'ya..
    4. Türkiye'nin ilk çöp yakma santrali..
    5. Günün âyet ve hadisi
    6. Ahrar-u Şam yeni liderini seçti
    7. Abdullah Gül'den Mehmet Görmez..
    8. Abdullah Gül'den Mehmet Görmez mesajı
    9. Hamas liderinden Kuveyt Emiri'ne mektup
    10. "Suriye'nin geleceğinde Esed'in yeri..
    11. Teröristler yine saldırdı: 1 çocuk..
    12. Türk hackerlar İsrail'in savunma..
    13. Ortadan ikiye bölünen bu araçtan sağ..
    14. Dünya'ya yayılan casusluk ağı...
    15. Balkanlarda yeni Yugoslavya mı..
    16. Çanakkale'de deprem oldu
    17. Türk sanayisine gizli ambargo!
    18. Turkcell SUPERBOX’la ev internetini..
    19. Kazakistan'da darbeciler protesto edildi
    20. Filistin Devlet Başkanı, Hamas..
    Mehmet Görmez'den flaş açıklama
    Mehmet Görmez'den flaş açıklama
    İşte son seçim anketinden çıkan sonuç!
    İşte son seçim anketinden çıkan sonuç!
    Fatih Terim'in işsizlik maaşı dudak uçuklattı
    Fatih Terim'in işsizlik maaşı dudak uçuklattı
    Ünlü sunucuya hapis şoku!
    Ünlü sunucuya hapis şoku!