Teröristler yine saldırdı: 1 çocuk yaralı

Muhaliflerin kontrolündeki Azez'deki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden Heysem Ceber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/PYD'nin Azez'in güneyindeki Kel Cibrin köyüne top atışı yaptığını söyledi.

Sivil yerleşim yerine düşen top mermisiyle 2 yaşındaki bir kız çocuğun yaralandığını belirten Ceber, çocuğun Azez Hastanesinde tedavi altına alındığını kaydetti.



Terör örgütünün, Kel Cibrin köyüne geçen hafta düzenlediği saldırılarda da 21 kişi yaralanmıştı.



Terör örgütü PKK/PYD, Halep'in kuzeyinde işgal ettiği Tel Rıfat ilçesinden, muhaliflerin kontrolündeki Mare ve Azez ilçelerine sık sık havan toplarıyla saldırıyor.