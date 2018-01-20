Teröristler teslim olmaya başladı

Afrin'e Zeytin Dalı harekâtının başlamasıyla Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, YPG'li teröristlerle sıcak çatışmaya girdi.

Azez'den Afrin'e doğru ilerleyen ÖSO kuvvetleri, Mare çevresindeki hatta YPG'lilerle göğüs göğüse çarpıştı. Aktivistler, en az üç YPG'li teröristin teslim olduğunu bildiriyor.

Anadolu Ajansı, terör örgütünün zorla silah altına aldığı bazı çocukların da ÖSO'ya sığındığını aktarıyor.

Savaş uçaklarının birçok hedefi bombardımana tuttuğu harekâtta en sıcak çatışmaların yaşandığı yer, Tel Rıfat'la Mare arası.