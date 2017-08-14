Teröristler tekne turu ileTürkiye'yi protesto etti!

Başta Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde sürekli Türkiye aleyhine etkinlikler düzenleyip terör propagandası yapan terör örgütü PKK yandaşları, bu sefer Hollanda'da ortaya çıktı.

TERÖR PAÇAVRALARIYLA TEKNE TURU DÜZENLEDİLER

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da tekne tutan teröristler, Türkiye aleyhinde sloganlarla kanal turu yaptı. Ellerinde örgütün ve elebaşısının paçavralarını sallayan teröristlere, güvenlik güçlerinden ise herhangi bir müdahale gelmedi.

TÜRKİYE'YE İZİN YOK

PKK'lılara kol kanat geren Avrupa, Türk bakanların kendi vatandaşlarıyla buluşmasına dahi izin vermiyor.