Teröristler sosyal medya'dan oyuna başladı

Gece boyunca bölgede silah sesleri kesilmedi, aktivistler Türk askerinin attığı toplarla delik deşik olan binaların fotoğraflarını yayınladı.

SOSYAL MEDYADAN KAMPANYA YAPIYORLAR

Teröristlere yakın sosyal medya hesaplarından yazılanlar, Afrin merkeze düşen mermileri doğruluyor. Suriye'nin kuzeybatısındaki cebe sıkışıp kalan terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'lileri vuracak silahlar sınıra yığılıyor. Onlarca zırhlı araç, Hatay ve Kilis'e konuşlanmış durumda.

Etrafları sarıldıkça paniğe kapılan YPG'liler ise, sosyal medyadan kampanya yürütmeye çalışıyor.

Yapılan çağrılarda 40 bin teröristin Afrin'i savunmaya hazır olduğu belirtiliyor. Propaganda paylaşımlarında yalanın dozu hayli yüksek, YPG'lilerin Türk askerinin kontrolündeki Azez'e ilerlediği gibi akıl almaz yalanlar ortaya atılıyor.

Halep'in en büyük ilçelerinden Afrin'in batısı Hatay, kuzeyi ise Kilis ile çevrili. İlçe, Hatay'ın Amanos Dağları'na açılıyor.

Afrin'in doğusundaki Azez bölgesi Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu güçlerinin kontrolünde. Güneydeki İdlib'de ise Türk ordusunun gözlem noktaları var.

Teröristlerin tek çıkış noktası, Halep'in kuzeybatısındaki cep olabilir ancak o bölge de Şam rejimi ve Rusya'nın kontrolü altında.