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Teröristler SİHA’lardan böyle gizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Silahlı İnsansız Hava Araçlarından (SİHA) gizlenmek isteyen teröristlerin aralıksız yaktığı lastikler nedeniyle oluşan yoğun siyah duman havadan görüntülendi.

13 Şubat 2018 Salı 18:25
Teröristler SİHA’lardan böyle gizlendi

Terör örgütü YPG-PYD/PKK yönetimindeki Afrin'in Cinderese kasabasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Silahlı İnsansız Hava Araçlarından (SİHA) gizlenmek isteyen teröristlerin aralıksız yaktığı lastikler nedeniyle oluşan yoğun siyah duman havadan görüntülendi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 25. gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu birlikleri Afrin'deki ilerleyişini sürdürürken, Hatay'ın sınıra sıfır noktasında yer alan Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerindeki sınır karakollarından çok namlulu roketatar ve fırtına obüsleri ile savaş jetleri, terör örgütü PKK/YPG-PYD hedeflerini vurmaya devam ediyor.

Terör örgütü yönetimindeki Afrin'in Cinderes kasabasındaki teröristlerin SİHA'lardan gizlenmek için kasabanın başından sonuna kadar aralıksız yaktıkları lastiklerin neden olduğu yoğun siyah duman, İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi.

Kasabanın adeta tamamını kaplayan ve yükselen dumanlar, sınırın Türkiye tarafındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden de çıplak gözle görülüyor.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 18:25
  1. YPG
  2. PYD
  3. PKK
  4. Zeytin Dalı Harekatı
  5. Türk Silahlı Kuvvetleri
  6. Özgür Suriye Ordusu
  7. Afrin

YORUM YAZ

  • tuzcutuzcu11 dk önce
    Dumanla haberleşme budur işte....Bizi arıyorsanız buradayız gelin bizi vurun demek istiyor salaklar....
  • osmanoğlu2023osmanoğlu202316 dk önce
    Mevlam ASPOJA'unsurlarımıza muvaffakiyetler nasib ve muesser eylesin inşaAllah
  • osmanoğlu2023osmanoğlu202322 dk önce
    Mevlam ASPOJA'unsurlarımıza muvaffakiyetler nasib ve muesser eylesin
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