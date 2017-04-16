% 51.41
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EVET25.156.860 OY
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Teröristler sandık başında enselendi

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ve terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında, haklarında örgüt üyeliği suçlamasıyla yakalama kararı bulunan 15 kişi ile çeşitli suçlardan aranan 215 kişiyi oy kullanmak için gittikleri okullarda yakaladı.

Teröristler sandık başında enselendi
Eklenme: 16 Nisan 2017, 20:28

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ve terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında, haklarında örgüt üyeliği suçlamasıyla yakalama kararı bulunan 15 kişi ile çeşitli suçlardan aranan 215 kişiyi oy kullanmak için gittikleri okullarda yakaladı.

HATAY

Hatay'da da haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı olan 20 kişi oy kullanmak için gittikleri okullarda gözaltına alındı.

Şüphelilerin oy verme işlemlerini gerçekleştirmelerinin ardından gözaltına alındıkları öğrenildi.

OSMANİYE

Osmaniye'de de haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 28 şüpheli, oy vermeye geldikleri sandık başlarında gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere polis merkezlerine götürüldü.

 
Etiketlerfetöfetullahçı terör örgütüreferandum
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