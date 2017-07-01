Teröristler neye uğradığını şaşırdı... Hepsi öldürüldü!
Irak'ın kuzeyindeki Ora bölgesinde tespit edilen saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.01 Temmuz 2017 Cumartesi 12:49
Irak'ın kuzeyindeki saldırı hazırlığındaki PKK'lı 4 terörist, operasyonla etkisiz hale getirildi.
Alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyon esnasında insansız hava aracı tarafından Irak'ın kuzeyindeki Ora bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 terörist tespit edildi.
Teröristler, bölgeye düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
Kaynak: AA