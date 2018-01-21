Teröristler köy ve kasabalara kaçıyorlar!

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Askeri Kaynaklar: Afrin'deki terör örgütü mensupları köy ve kasabalara çekilmeye başladı. Kırsalda çok direnişle karşılaşılmıyor.
21 Ocak 2018 Pazar 10:39
AYRINTILAR GELECEK...
Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 10:39
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