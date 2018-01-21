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Teröristler köy ve kasabalara kaçıyorlar!

Askeri Kaynaklar: Afrin'deki terör örgütü mensupları köy ve kasabalara çekilmeye başladı. Kırsalda çok direnişle karşılaşılmıyor.

21 Ocak 2018 Pazar 10:39
Teröristler köy ve kasabalara kaçıyorlar!

AYRINTILAR GELECEK...

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 10:39
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