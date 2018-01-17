Teröristler korkudan bakın ne yaptı! Tarla fareleri gibi...

Suriye'nin Türkiye sınırındaki terör yuvası Afrin'de terör örgütü PYD/PKK, zorla silah altına alma uygulamalarını artırdı. Örgüt, sözde protesto eylemi için zorla kepenk kapattıracak. Öte yandan paniğe kapılan örgüt, unsurlarını gizlemek için Afrin’i çevreleyen yüksek dağların içlerine açılan ve mukavemeti yüksek askeri sığınaklara yöneldi.

Terör örgütü PYD/PKK, Afrin'de son 2 günde yaklaşık 130 genci zorla silah altına alarak doğrudan cephe hatlarına gönderdi. Örgüt, Türkiye'nin operasyon hazırlıklarını protesto etmek için ilçedeki dükkanları zorla kapattıracak.

AA'nın Afrin'deki güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, PYD/PKK Türkiye'nin operasyon hazırlıklarına karşı Afrin'de sivillere yönelik baskılarını artırdı.

YAKLAŞIK 50 GENCİ RACO'DA ALIKOYDU

Örgüt son 2 günde 19-30 yaşlarındaki 80 civarı genci Afrin ilçe merkezinde, 50 kadar genci de Raco beldesinde alıkoydu.

Yaklaşık 130 genç, örgütün önceki uygulamasının aksine bu kez hiçbir silahlı eğitim almadan doğrudan cephe hatlarına götürüldü.

Afrin'de çok sayıda aile, genç çocuklarını evlerde örgütten saklamaya çalışıyor.

AFRİN HALKI ÖRGÜTÜ PROTESTO EDİYOR

PYD/PKK, Afrin'de geçen yıllarda da binlerce genci zorla silah altına almıştı. Aralarında kız çocuklarının olduğu gençlerin aileleri ve Afrin halkı, örgütü birçok kez protesto etmişti.

Öte yandan, PYD/PKK, bugün ilçede Türkiye karşıtı protesto düzenlemek için esnaftan kepenk kapatmasını istedi. Örgüt uymayan esnafın cezalandırılacağını duyurdu.

ESED REJİMİ 2012'DE AFRİN'İ PKK'YA DEVRETMİŞTİ

Esed rejimi, Temmuz 2012'de Afrin'i çatışmadan PYD/PKK'ya devretti. İlçe, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu.

Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor.

Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü DEAŞ'ı sınırından uzaklaştırıp, PYD/PKK'nın işgalini sınır hattı boyuna yaymasının önüne geçtikten sonra hedefin Afrin olduğunu açıklamıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 'HAREKAT HER AN BAŞLAYABİLİR' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada, "TSK, en kısa sürede Afrin ve Münbiç meselesini Allah'ın izniyle halledecektir. Hazırlıklarımız tamamlanmıştır harekat her an başlayabilir." demişti.

Paniğe kapılan örgüt, unsurlarını gizlemek için Afrin'i çevreleyen yüksek dağların içlerine açılan ve mukavemeti yüksek askeri sığınaklara yöneldi.

PKK'LI TERÖRİSTLER TÜNELLERE GİZLENMEYE BAŞLADI

PYD/PKK'lı teröristler ayrıca örgütün askeri noktaları arasında gidiş geliş imkanı sağlayan üstü kapalı hendeklere gizlendi. Sivilleri kalkan olarak kullanmayı da amaçlayan teröristler, kentteki binalara da yerleşti.

Türkiye-Suriye sınırının yüzde 65'i PYD/PKK'nın işgali altında bulunuyor.