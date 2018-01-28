Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

DEAŞ'lı teröristler ile İran askeri çatıştı: Ölüler var

İran'ın batı bölgesinde DEAŞ'lı teröristler ile İran askerleri arasında çıkan çatışmada 3 asker hayatını kaybetti.

28 Ocak 2018 Pazar 10:56
DEAŞ'lı teröristler ile İran askeri çatıştı: Ölüler var

Tesnim Haber Ajansı'nın haberine göre, Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, "Ülkenin batısında Necef Eşref Karargahı tarafından birkaç gündür takip edilen DAEŞ üyesi 21 kişilik grupla sabah saatlerinde silahlı çatışma çıktı" dedi.

Operasyon sırasında 16 kişinin gözaltına alındığını belirten Pakpur, iki kişinin çatışma bölgesinden kaçtığını, birkaç kişinin de öldürüldüğünü söyledi.

Çatışmanın nerede gerçekleştiğini açıklamayan Pakpur, operasyon sırasında 3 Devrim Muhafızları askerinin ise hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 10:56
  1. DEAŞ
  2. İran
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “İslam’a ve insanlığa hizmet için çalışmak onurlu bir görevdir”
    1. “İslam’a ve insanlığa hizmet için..
    2. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan..
    3. Paha biçilemiyor! Suya konulunca birden.
    4. 100 kadın yazılımcı Turkcell’de işbaşı..
    5. Sultanmurat Pazar Kompleksi ve..
    6. Camideki tatlı hırsız kamerada
    7. İşte Galatasaray'ın Ndiaye için..
    8. Turkcell’liler hesabını biliyor
    9. Arif Sağ'dan dikkat çeken sözler: Ben..
    10. Dünyanın en ünlü şehrini fareler..
    11. AK Parti milletvekili askerlik..
    12. Emekliler zamlı maaş almaya başladı
    13. Türkiye ABD'ye resti çekti: Bundan..
    14. Bu görüntüler Suriye sınırında çekildi
    15. Teröristler ile İran askeri çatıştı:..
    16. Silah bırakıp kürsüye çıktı! Seçime..
    17. Egemen Bağış'tan çarpıcı iddia: Onu..
    18. Türkiye ve Rusya arasında sürpriz..
    19. Katil Esed'den şoke eden hamle! Türk..
    20. NATO'dan şaşırtan 'Zeytin Dalı'..
    'Ölürüm Türkiyem'i duyan it sürüsü böyle çıldırdı
    'Ölürüm Türkiyem'i duyan it sürüsü böyle çıldırdı
    TSK Münbiç'te sürpriz yaptı! PYD ve ABD'yi korkutan patlama
    TSK Münbiç'te sürpriz yaptı! PYD ve ABD'yi korkutan patlama
    Obama'nın siyasi kariyerini bitirmemek için saklanan fotoğraf yayınlandı
    Obama'nın siyasi kariyerini bitirmemek için saklanan fotoğraf yayınlandı
    Çocuğu hakkında yakalama kararı verilen Haşim Kılıç'tan ilk açıklama
    Çocuğu hakkında yakalama kararı verilen Haşim Kılıç'tan ilk açıklama
    MİT sahaya indi! Av başladı
    MİT sahaya indi! Av başladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    12 bin kişilik ordu! Suriyeli aşiretlerden flaş çağrı...
    12 bin kişilik ordu! Suriyeli aşiretlerden flaş çağrı...
    Peşmerge Türk askerinin karşısına çıkacak mı ?
    Peşmerge Türk askerinin karşısına çıkacak mı ?