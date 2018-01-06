Teröristler Türkiye’yi Batı’da böyle karalayacak

Fetullahçı Terör örgütü, Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY), terör örgütleri PKK, DAEŞ, DHKP-C, MLKP ve uzantıları Türkiye’de verdikleri büyük kayıplar nedeniyle, gözlerini Batı’ya dikti.

Yıllardır iş birliği içinde olan terör örgütleri, Türkiye’de hareket kabiliyetleri kalmayınca, Avrupa ülkeleri ve ABD başta olmak üzere, örgütlenebildikleri ve iş birliği yapabildikleri terör örgütlerinin desteği ile her ülkede Türkiye’yi karalama kampanyalarına devam edecek.

2015 yılından itibaren güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları nedeniyle sivil toplum örgütlerinden istedikleri desteği bulamayan ve kamuoyu oluşturamayan terör örgütleri, 2018 yılı hedeflerinde Avrupa’dan terörist devşirmeyi hedefliyor. İstihbarat birimlerine göre, özellikle Avrupa ve ABD’de yapacakları kampanyalarda birbirlerini destekleyerek, yapılacak organizasyonlara katılımın yüksek olduğu izlenimi verilecek. Gözaltında işkence, cezaevi yaşam koşulları, Terörist başı Abdullah Öcalan’ın durumu ve FETÖ kumpas mağdurlarını ön plana çıkartarak, özellikle sosyal medya üzerinden Türkiye’yi karalama kampanyaları düzenlenecek. ABD, Almanya, Hollanda, Belçika, İngiltere, Fransa ve İsveç gibi teröre destek veren ülkelerde kitlesel basın açıklamaları ve salon organizasyonları ile bu ülkelerin yönetiminin kendilerine destek verdiği izlenimleri açıkça ortaya koyulacak.

GÖKSEL ÇAĞLAV / ANKARA