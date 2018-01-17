Teröristler fena tutuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terör ordusunu doğmadan boğacağız" dediği, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın NATO toplantısında herkese ilan ettiği Afrin operasyonu har an başlayabilir.

Operasyonun hedefindeki Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca bir dizi değişikliğe gidildiği Kilis'in Suriye sınırından görülüyor. Sınırın karşı tarafında PYD/PKK mensuplarının kullandığı mevzilerde önceden görülen örgütü simgeleyen bez parçalarının Afrin'e olası harekat öncesi yerinde olmadığı gözlendi. Teröristler hızlı bir şekilde sınır boyunca hendekler kazmaya başladı.

PKK PAÇAVRALARI İNDİRİLDİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye seslenerek "O bayrakları indirin ki biz indirip size teslim etmek zorunda kalmayalım" uyarısı yapmıştı. AA ekibi, Kilis'e bağlı Akçabağlar ve Demirışık köylerinden, terör örgütü PYD/PKK'nın işgali altında bulunan Afrin'deki değişiklikleri izledi. Sınırın karşı tarafında terör örgütü PYD/PKK mensuplarının kullandığı mevzilerde önceden görülen örgütü simgeleyen bez parçalarının Afrin'e olası harekat öncesi yerinde olmadığı gözlendi.

SADECE BİR RUS BAYRAĞI KALDI: Yaklaşık 5 ay öncesine kadar 5 Rus bayrağının görülebildiği bölgede şu sıralar sadece bir Rus bayrağının dalgalandığı görüldü. Bölgede daha önce bayrakların asıldığı direklerin ise boş durduğu objektiflere yansıdı.

BETON GÖZETLEME KULELERİ YAPILIYOR: Öte yandan, örgütün işgali altındaki bölgede özellikle tepedeki hakim noktalara betondan gözetleme kulelerinin inşa edildiği görüldü.

MEVZİ VE HENDEK KAZIYORLAR: Yerel kaynaklar, söz konusu kulelerin yaklaşık 2-3 aylık çalışmalar sonucu inşa edildiği bilgisini verdi. Yer yer mevzilerin de kazıldığı kulelerin çevresinde silahlı kişilerin dolaştığı gözlendi.