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'Teröristler en şiddetli şekilde nasibini alacaktır'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Zeytin Dalı  Harekatı'na ilişkin, "İçeride ve dışarıda teröre karşı topyekun bir mücadele  sergilenmektedir ve bundan da teröristler başta olmak üzere teröristlerin yanında duranlar da en şiddetli bir şekilde nasibini alacaktır." ifadelerini kullandı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 16:00
'Teröristler en şiddetli şekilde nasibini alacaktır'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yaptığı yazılı açıklamada, içerideki PKK ve onun sözcüleri  ile yandaşlarının "sivil yerleşim yerleri bombalanıyormuş, işte siviller  yaralanmış, sivillere zarar veriyormuş, bu harekat meşru değilmiş, bu harekat  yanlışmış" şeklindeki sözlerine yer vererek, tepki gösterdi.

Bu kişilerden başka türlü bir açıklama beklemenin mümkün olmadığını  belirten Mustafa Destici, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çünkü düşman düşmanlığını, hain de hainliğini yapacak. Yani bunlar  bizi şaşırtmamıştır. Onlar da kulağını açsın ve iyice dinlesinler ki artık hiçbir  şey eskisi gibi olmayacaktır. BugünSuriye'nin kuzeyindeki PKK, YPG, PYD  yaptığının bedelini ödemektedir ve ödeyecektir. Onunla birlikte onların yanında  saf tutanlar, alkış tutanlar Türkiye Cumhuriyeti devletinin ekmeğini yiyip suyunu  içenler de elbette onlarla birlikte hesabını vereceklerdir."

Artık bu ülkede "vatan hainlerine" ya da "vatan hainleri ile iş tutan  işbirlikçilere" müsamaha gösterilemeyeceğini belirten Destici, "Bugüne kadar  devletimiz müsamahalı ve iyi niyetli davranmıştır ve dolayısıyla da bu meseleleri  suhuletle çözme yolunu tercih etmiştir. Ama artık bıçak kemiğe dayanmıştır.  İçeride ve dışarıda teröre karşı topyekun bir mücadele sergilenmektedir ve bundan  da teröristler başta olmak üzere teröristlerin yanında duranlar da en şiddetli  bir şekilde nasibini alacaktır." ifadelerini kullandı.

Destici, Türkiye Cumhuriyeti devletinin barıştan yana olduğunun altını  çizerek, "Savaş isteyen bir millet değiliz ama söz konusu vatanımız olursa, söz  konusu milletimizin bekası olursa şehit liderimiz Muhsin Başkanımızın dediği gibi  (Dünyanın şah damarını kesmekten de geri durmayız.)" görüşünü kaydetti.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 16:00
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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