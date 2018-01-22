'Teröristler en şiddetli şekilde nasibini alacaktır'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yaptığı yazılı açıklamada, içerideki PKK ve onun sözcüleri ile yandaşlarının "sivil yerleşim yerleri bombalanıyormuş, işte siviller yaralanmış, sivillere zarar veriyormuş, bu harekat meşru değilmiş, bu harekat yanlışmış" şeklindeki sözlerine yer vererek, tepki gösterdi.

Bu kişilerden başka türlü bir açıklama beklemenin mümkün olmadığını belirten Mustafa Destici, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çünkü düşman düşmanlığını, hain de hainliğini yapacak. Yani bunlar bizi şaşırtmamıştır. Onlar da kulağını açsın ve iyice dinlesinler ki artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. BugünSuriye'nin kuzeyindeki PKK, YPG, PYD yaptığının bedelini ödemektedir ve ödeyecektir. Onunla birlikte onların yanında saf tutanlar, alkış tutanlar Türkiye Cumhuriyeti devletinin ekmeğini yiyip suyunu içenler de elbette onlarla birlikte hesabını vereceklerdir."

Artık bu ülkede "vatan hainlerine" ya da "vatan hainleri ile iş tutan işbirlikçilere" müsamaha gösterilemeyeceğini belirten Destici, "Bugüne kadar devletimiz müsamahalı ve iyi niyetli davranmıştır ve dolayısıyla da bu meseleleri suhuletle çözme yolunu tercih etmiştir. Ama artık bıçak kemiğe dayanmıştır. İçeride ve dışarıda teröre karşı topyekun bir mücadele sergilenmektedir ve bundan da teröristler başta olmak üzere teröristlerin yanında duranlar da en şiddetli bir şekilde nasibini alacaktır." ifadelerini kullandı.

Destici, Türkiye Cumhuriyeti devletinin barıştan yana olduğunun altını çizerek, "Savaş isteyen bir millet değiliz ama söz konusu vatanımız olursa, söz konusu milletimizin bekası olursa şehit liderimiz Muhsin Başkanımızın dediği gibi (Dünyanın şah damarını kesmekten de geri durmayız.)" görüşünü kaydetti.