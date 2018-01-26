Teröristler cami basıp Kur'an-ı Kerim yırttı!

Halep'te yaşayan Kürt imam Çilo, ülkede iç savaşın başlamasının ardından memleketi Afrin'e gitti. Ancak burada terör örgütlerinin baskıları nedeniyle Halep'e geri dönmek zorunda kalan Çilo, başından geçenleri AA muhabirine anlattı.

Arap Dili ve Edebiyatı öğretmeni de olan Çilo, "Öğretmen olmamın yanı sıra imam olduğum için Afrin'deki insanlarımıza hizmet etmek istedim. Ancak PKK bana izin vermedi. Bana 'kendilerini övmem' şartıyla imamlık yapmama izin vereceklerini söylediler. Ama ben dinimiz neyi emrediyorsa ve hakikat neyse onu söylerim dedim." ifadelerini kullandı.

Bu tavrı nedeniyle örgütün tehditlerine maruz kaldığını dile getiren Çilo, "Birkaç köyde imamlık yapmak istedim, örgüt engelledi. Köylüler, PKK'nın kızlarına Arapça öğretilmesini yasaklandığını anlattılar. Onların isteği çocuklarının Kur'an-ı Kerim öğrenip, öldüklerinde arkalarından Fatiha okuyacak birilerinin olmasıydı." diye konuştu.

"Kur'an-ı Kerim'i yırttılar"

Terör örgütü PYD/PKK'nın tüm baskılarına rağmen memleketi Afrin'de din dersi vermeye bir süre devam ettiğini belirten imam Çilo, örgütün sözde bölge sorumluları ile sık sık karşı karşıya geldiğini ifade etti.

Afrin'deyken örgütün baskıları nedeniyle zaman zaman yer değiştirmek zorunda kaldığına dikkati çeken Çilo, "Şeyh Hadid köyünde namaz sırasında PKK camiyi bastı. Ayakkabılarla içeri girdiler. Çocukları evlerine gönderdiler ve Kur'an-ı Kerim'in cüzlerini yırttılar." dedi.

Terör örgütünün cami baskınından sonra beldeden ayrılmak zorunda kaldığını dile getiren Afrinli imam, daha sonra örgüt tarafından bozguncu ilan edildiğini ve başına 25 bin dolar ödül koyulduğunu söyledi.

"Afrinliler çocuklarını örgütten alsın"

Terör örgütünün Afrin'de Kürt halkına karşı çeşitli suçlar işlediğine işaret eden Çilo, örgütün Afrin'de işgalci olduğunu belirtti. Çilo, örgüte mensup teröristlerin Afrin'i viraneye çevirmek üzere görevlendirildiğini vurgularken Afrin halkına çocuklarını örgütten almaları çağrısı yaptı.

Çilo, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu topraklar sizin değildir. Buranın sahibi biziz, siz işgalcisiniz. Zalimler, bunların bir benzeri yok. Şeytandan daha şerliler. Afrin'e huzur getirmek için gelmediler, onlar ilçemizi yıkıp viraneye çevirmekle görevlendirilmiş teröristlerdir. Amaçları, kasalarını parayla doldurup kaçıp gitmektir. Buradan Afrin halkına sesleniyorum, çocuklarınızı onlardan alın, bırakın defolup gitsinler. Nereden geldilerse oraya gitsinler."

Kürt imam Muhammed Çilo, Afrin'i işgal eden terör örgütü PYD/PKK'nın bölgedeki Kürt, Arap ve Türkmenlerin ürettiklerine el koyduğunu, halkın emeğini gasp ettiğini anlattı.

Çilo, "Bunlar halkın mahsulü 50 teneke zeytinyağının, 30 tenekesine el koyuyor. Paraları topluyorlar, gidip Avrupa'da ve dünyanın diğer yerlerinde yiyecekler. Ölen ve perişan olan da bizim zavallı halkımız." dedi.

"Asıl Kürt biziz"

Afrinli imam Çilo "Asıl Kürt biziz. Esed rejiminden biz zulüm gördük. Ben sizden daha Kürt'üm, siz Kürt değilsiniz. Bu toprakların çilesini biz çektik ve şimdi siz mi sahip çıkacaksınız?" ifadeleriyle terör örgütüne tepki gösterdi.

Terör örgütü PYD/PKK'nın Kürt halkının şerefi ve namusunu ayaklar altına aldığı değerlendirmesinde bulunan Çilo, şunları söyledi:

"Eskiden Kürtlerin şerefi adına yemin edilirdi, şimdi ise beş paralık. Bunlar bizde hiçbir şey bırakmadı. Önceden Kürtlerin yüzde 90'ı şerefleri için BAAS zindanına konulurdu, şimdi o şerefi yok ediyorlar. Ey Afrin halkı, vallahi siz dindarsınız ve şerefli insanlarsınız fakat bunlara uymayın. Bunlar şehrinizi yıkıp gitmek istiyor. Öcalan ve Esed birlikte hareket etmiştir, birbirlerini korumuşlardır."

"Örgütü şehrinizden kovun"

İmam Çilo, Afrin halkını terör örgütüne karşı gösteri yapmaya çağırdı. Kürtler ve Arapların kardeş olduğunu vurgulayan Çilo, "Ey Afrin halkı, el ele verin, çıkıp bu terör örgütüne karşı gösteri yapın ve onu şehrinizden kovun. Zavallı halkımız devletlere karşı savaşabilir mi?" diye konuştu.