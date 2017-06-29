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Teröristler fark edilmemek için Türk bayraklı tişört giymiş!

İstihbarat birimlerinin aldığı bilgilere göre, teröristler sınır bölgelerinde tekrar tüneller kazmaya başladı. Şehir içinde ise fark edilmek istemeyen teröristlerin Türk bayraklı tişörtlerle gezdiği öğrenildi.

29 Haziran 2017 Perşembe 08:38
Teröristler fark edilmemek için Türk bayraklı tişört giymiş!

Son bir yıldır darbe üstüne darbe alan terör örgütü PKK’nın yeni dönem stratejileri geliştirerek, Türkiye’de ses getirecek kanlı eylem girişimleri içine girdiği tespit edildi. 2017’de Türkiye’den sadece 48 kişinin katıldığı PKK terör örgütünün ülke sınırları içindeki silah ve yaşam malzemesi sakladığı kampları da yerle bir edildi. Gazete Habertürk'ten Helin Şahin'in haberine göre örgütün, yeni stratejilerle kanlı eylem planları hazırlığında olduğu kaydedildi.

İstihbarat birimlerinin ulaştığı bilgilere göre, PKK Bağlar, Derik, Nusaybin ve Irak sınırına yakın bölgelerde yeniden tüneller kazmaya başladı. Kamu binaları, jandarma karakolları ve emniyet binalarını hedef seçen örgütün, özellikle yurtdışına kayıtlı olan yabancı plakalı araçlar kiraladığı saptandı. Örgütün dikkat çekmeyen küçük ebatlı patlayıcı maddeler üreterek bunları çantalarda taşınabilir krem kutuları içine yerleştirdikleri belirlendi. Örgütün, militanlarına, şehir içinde rahat keşif yapabilmeleri için Türk bayraklı tişörtler, polis kıyafeti, zabıta veya temizlikçi elbisesi giymeleri talimatı verdiği kaydedildi.

‘KÖSTEBEK’ TÜRÜ YAPILANMA

TSK tarafından sık sık hava saldırılarına maruz kalan terör örgütünün bundan korunmak için ise köylerde “Köstebek” türü yapılanmaya gitmeye başladığı bildirildi. Buna göre, köylerde kazılacak ufak çaplı tüneller veya çevredeki mağaralara küçük küçük gruplar şeklinde silahlı örgüt mensupları yerleştirilecek. Örgütün Karadeniz, Amanoslar, Sivas Koçgiri, Sinek Yaylası’ndaki yapılanmalarını yeniden harekete geçirme talimatı verdiği bildirildi

Kaynak: Sabah

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 08:38
  1. pkk
  2. pkk tünel
  • KocasolakKocasolak57 dk önce
    Kazdıkları tüneller mezar olsun onlara, hainler. Yakalamak hapse atmak boş, chp onlara ceza verilmesine dayanamaz yürür.
  • Betül Betül 1 sa önce
    Namussuz köpek ler adiler
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Hainlerin cani cehenneme.. Daglarda,cukurlarda yilanlar,ciyanlar soksun bu kopekleri.. Yakalananlara idammmmm
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