Teröristler bu taksiyle mi geldi? Emniyete götürüldü

Beşiktaş'ta ünlü bir gece kulübünde yılbaşı eğlencesi yaşandığı sırada biri polis 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin ise yaralandığın terör saldırısında saldırganın gece kulübüne gelmek için bindiği iddia edilen taksi polis ekipleri tarafından inceleme altına alındı. Polis ekipleri tarafından çekiciye alınan şüpheli taksi emniyete götürüldü
Eklenme: 01 Ocak 2017, 08:28
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