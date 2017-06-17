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Teröristler böyle teslim oldu!

Siirt'in Pervari ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 kadın terörist silahlarıyla birlikte teslim oldu. Tek tek dışarı çıkan kadın PKK'lılların ellerini başının üstüne koyarak kayaya yüzünü döndüğü görülüyor.

17 Haziran 2017 Cumartesi 19:18

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Siirt İli Pervari İlçesi Yazlıca (Herekol Dağı) kırsalında 12 Haziran 2017 tarihinde başlatılan “Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01” operasyonunda hava kuvvetlerinin desteği ile başarılı sonuçlar alınmaya başlanmıştır. Silahlı İHA’ların kullanıldığı operasyonda; bir terörist ölü olarak ele geçirilmiş, birer gün arayla 6 bölücü terör örgütü mensubu silah ve mühimmatları ile birlikte teslim olmuştur.

Çıkan sıcak temas ve çatışmalar neticesinde bir teröristin daha öldüğü değerlendirilmektedir. Teslim olan teröristlerin ifade ve yer göstermeleri sonucunda; örgütün başta yazlıca (Herekol) dağı alanı olmak üzere bölge yapılanması çökertilmiş, faaliyetleri engellenmiş, çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı madde, telsiz ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla çözülmeye başlayan ve bölgede mağara ve sığınaklara sıkışan teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

TERÖRİSTLERİN BÖYLE TESLİM OLDU

Görüntülerde, sığınak içerisinde kıstırılan 4 kadın PKK'lının askerlere teslim olduğu an, saniye saniye askerlerin tepe kamerasından kayıt altına alındı. Tek tek dışarı çıkan kadın PKK'lılların ellerini başının üstüne koyarak kayaya yüzünü döndüğü görülüyor. Daha sonra kadın PKK'lılar, askerler eşliğinde ilerlerken, en önde bir askerin, yürümekte zorlandığı belirtilen kadın bir PKK'lının elinden tutarak yürüdüğü görüntülerde yer aldı.

DEMİR KAPILI SIĞINAK

Öte yandan teröristlerin kullandığı barınak, sığınak ve mağaralar da tek tek arandıktan sonra kullanılmaz hale getirildi. Teröristlerin kullandığı sığınaklardan birinin demir kapılı olması dikkat çekti.

Yine aynı bölgede teröristlerin kullandığı keskin nişancı mevzisi de imha edildi.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 19:18
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  4. pkk teslim oldu
  5. teröristler teslim oldu
  • ESTERGONLU CİHANGİR SELÇUK ESTERGONLU CİHANGİR SELÇUK 3 sa önce
    INDIRINBUABD'NIN AB'NIN TASMALI HAİN FETÖ-PKK-YPG-DEAŞ-DHKO-Cliitkerini
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