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Teröristler Beyaz Saray'ın önünde kutlama yaptı

ABD'nin DAEŞ'le mücadeleyi bahane ederek terör örgütü PYD/YPG'ye silah göndermesi terör yandaşları tarafından Beyaz Saray önünde kutlama ile karşılandı.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 12:24
Teröristler Beyaz Saray'ın önünde kutlama yaptı

Son bir hafta içinde yapılan iki sevkiyatta toplamda 184 tır, Rakka'nın kuzeyindeki örgüt unsurlarına gönderildi.

184 TIR ÖRGÜTE ULAŞTI

5 Temmuz'da 82, 9 Temmuz'da 102 olmak üzere askeri araç gereç ve mühimmat taşıyan toplam 184 tır, Irak sınırından geçerek örgüt kontrolündeki Haseke'ye ulaştı.

AMERİKA'DA AFRİN'E DESTEK EYLEMİ

Amerika'nın başkenti Washington ile Boston, San Diego, San Fransisco ve Knoxville şehirlerde Türkiye'nin Afrin'e yapmaya hazırlandığı operasyon, PKK'lı teröristler tarafından protesto edildi.

ABD POLİSİ İZLEDİ

Beyaz Saray önünde yapılan eylemi de ABD polisleri sadece izledi. Herhangi bir müdahalenin olmadığı gösteride Türkiye aleyhinde sloganlar atıldı.

 

 

 

 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 12:24
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