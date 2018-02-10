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Teröristler ATAK'ı Amerikan füzesiyle vurdu!

Partisinin İstanbul İl İstişare Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir helikopterimizin bugün düşürüldüğünü açıkladı. Helikopterin Amerikan üretimi MANPAD füzesi olduğu belirtildi.

10 Şubat 2018 Cumartesi 15:28
Teröristler ATAK'ı Amerikan füzesiyle vurdu!

Öğlen saatlerinde Afrin'in Bayraklı istikametinde hava harekatına katılan bir Atak helikopteri, A Haber'in haberine göre Amerikan yapımı füze ile vuruldu. Helikopterde bulunan iki pilot ile irtibat sağlanmaya çalışılıyor.

Sözde DEAŞ ile mücadele etmek için başka terör örgütlerini koruması altına alan ABD, terör örgütlerine silah yardımı yapmıştı. Silahların DEAŞ'tan başka hiçbir güce karşı kullanılmayacağını iddia eden ABD, bugün helikopterimizi vuran füzenin üreticisi!..

ABD geçtiğimiz aylarda PYD/PKK'ya, Türkiye'nin tüm ikaz ve çağrılarına rağmen tam 2018 TIR silah yardımında bulunmuştu. 

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) edinilen belgede, Suriye'de PYD/PKK'nın da içinde olduğu gruplara verilecek silahlar listesinde, 12 bin adet kalaşnikof marka tüfek, 6 bin adet makineli tüfek ve 3 bin 500 adet ağır makineli tüfek yer alırken, 3 bin adet Amerikan yapımı RPG-7 ve bin adet Amerikan yapımı AT-4 veya Rus yapımı SPG-9 tanksavar da yer aldı. Ayrıca aynı kapsamda değişik kalibreye sahip 235 adet havan topu, 100 adet keskin nişancı tüfeği, 450 adet PV-7 tipi gece görüş dürbünü ve 150 adet kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbünün yer alacağı belirtiliyordu.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 15:28
  1. Atak helikopter
  2. Afrin şehidi

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