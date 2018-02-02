Teröristler ajitasyona devam ediyor

Yaklaşık iki haftayı geride bırakan harekatta, Afrin’deki hastanelerde, “İlaç ve tıbbi malzeme kalmadı. Sivil halk tedavi edilemiyor” diyerek harekata son verilmesi için algı operasyonu yapmaya çalışıyor.



HALKIN HER ŞEYİNİ GASP ETTİLER



İstihbarat ve yerel kaynaklara göre örgüt, hastanelerdeki ilaç ve tıbbi malzemeleri kendi teröristlerini tedavi etmek için gasp ederek kendilerine yakın hastanelere götürüyor. Diğer yandan yıllardır işgal altında tuttukları Afrin’de, yerel halka zulmeden teröristler, yerel halkın çalışmasını, üretmesini engellerken, sivillerin paralarını gasp edip, ellerindeki yaşam malzemelerini de örgütün barınma alanlarına taşıyorlar. Öte yandan, operasyon sebebiyle Afrin’in şehir merkezinde herhangi bir göç yaşanmadığı belirtilirken, kırsaldan şehir merkezine doğru küçük göçlerin olduğu belirtiliyor.

GÖKSEL ÇAĞLAV/ANKARA