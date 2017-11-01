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Teröristler 16 kimyasalı karıştırıp bomba hazırlamışlar

DEAŞ’lı teröristlerin 16 kimyasal maddeyi karıştırarak bomba imal ettiği, Mücahit Ş.’nin Suriye’de bomba üzerine kimya eğitimi aldığı öğrenildi.

01 Kasım 2017 Çarşamba 09:59
Teröristler 16 kimyasalı karıştırıp bomba hazırlamışlar

Bayrampaşa’daki AVM’de 67 adet bomba ile yakalanan DEAŞ’lı 4 teröristin Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını kana bulamayı plandıkları ortaya çıktı. Teröristlerin ilk önce AVM içine yerleştirdikleri 4 bombayı ve açık otoparkta bulunan motosikletteki bombaları patlatmayı planladıkları öğrenildi. Daha sonra ise tören alanına giderek, yol boyunca bombaları patlatmaya hazırlandıkları belirlendi. Teröristlerin son olarak da sırt çantalarında taşıdıkları bombaları patlatarak intihar eylemleri yapmayı plandıkları tespit edildi.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre bombalar üzerinde yapılan incelemelerde, TATP ve 16 ayrı kimyasal maddenin karışımıyla hazırlanan patlayıcının tesirinin artırılması için alüminyum tozu ve çelik misketler kullanıldığı tespit edildi. DEAŞ’lı terörist Mücahit Ş.’nin Suriye’de bomba üzerine kimya eğitimi aldığı öğrenildi. DEAŞ’lı teröristlerin iz bırakmamak için yangın çıkardığı evdeki kitaplar arasında Prof. Dr. İbrahim Canan’ın yazdığı ve FETÖ’nün yayın organı Zaman Gazetesi’nin abonelerine dağıttığı 18 ciltlik ‘Hadis Ansiklopedisi Kütüb-i Sitte’ dikkat çekti.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 09:59
  1. İstanbul
  2. DEAŞ
  3. bomba
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