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Teröristin yanında olan da teröristtir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen “Manisa İli Toplu Açılış Töreni”ne katılarak, vatandaşlara hitap etti.

04 Kasım 2017 Cumartesi 12:28
Teröristin yanında olan da teröristtir

Manisa’da konuşan Cumhurbaşkanı, “Bizim için teröristlerin yanında olan herkes teröristtir. ‘Müttefiklik’ diyerek bizi oyaladıklarını sananlara son sözümüz budur. Kandil’deki ve benzer bir yapıya kavuşturulmaya çalışılan Sincar’daki sorunu, bu bölgelerin hukuki egemeni olan devlet çözmezse, biz buraları yerle bir ederiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen “Manisa İli Toplu Açılış Töreni”ne katılarak, vatandaşlara hitap etti. Konuşmasında terörle mücadeleye değinen Erdoğan, “Buradan bir kez daha ilan ediyorum. Bizim için ülkemizin ve milletimizin bekasından daha önemli hiçbir şey yoktur. Sınırlarımız dışında beslenen, eğitilen, silahlandırılan ve üzerimize salınan terör örgütlerini evlatlarımızın canı ve kanı pahasına durdurmak mecburiyetinde değiliz. Teröristler neredeyse gidip orada tepelerine binmek bizim en tabii hakkımızdır. Şu anda Irak ve Suriye’nin pek çok yeri birer terör yuvası durumundadır. Buralardan ülkemize yönelen terör tehditlerini sınırlarımız içinde değil, bizzat kaynağında bertaraf etmek durumundayız. Birilerinden izin almak durumunda da değiliz” dedi

“ŞEHİDİN KANINI YERDE KOYMAYACAĞIZ”

Önceki günkü şehadetleri hatırlatan Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti: “9 kaybımız oldu iki günde ama 55 teröristi etkisiz hale getirdik. 55 terörist... Bugün aldığım haberler çok daha farklı. Şu anda gerek İHA’larımız, SİHA’larımız ve F16’larımız oradaki operasyonlarına devam ediyorlar. Sayı daha da artacak. Çünkü ‘Şehidimizin kanını yerde koymayacağız’ dedik. Terörle mücadelede bugüne kadar yemedikleri darbenin çok daha fazlasını yiyecekler. Biz tek bir askerimizin, polisimizin, jandarmamızın, güvenlik korucumuzun, vatandaşımızın tırnağını dahi teröristlerin topuna birden değişmeyiz. Bugün gerek Genelkurmay Başkanım, gerek İçişleri Bakanım, gerek Kuvvet Komutanlarım, hepsi Hakkari’de, o bölgedeler. Bölgeyi dolaşıyorlar. Her an nerede ne var, anında üzerine üzerine gidiyoruz, gideceğiz.”

YENİ KANDİL’LERİ YERLE BİR EDERİZ

“Kandil’deki ve benzer bir yapıya kavuşturulmaya çalışılan Sincar’daki sorunu, bu bölgelerin hukuki egemeni olan devlet çözmezse, biz buraları yerle bir ederiz” şeklinde sert ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Sınırlarımız dışındaki bütün terör bataklıklarını kurutmakta kararlıyız. Cerablus-El Bab hattında başarıyla sonuçlandırdığımız, İdlib’de yine başarıyla sürdürdüğümüz operasyonlarımızı her an diğer bölgelere yayabiliriz. Şayet oralarda sakındığı bir şeyler olan varsa şimdiden tedbirini alsın. Sonra darılmaca, küsmece olmasın.”

ABD VE AVRUPA’YA SON UYARI

“Şu örgütün arkasında şu devlet varmış, öteki örgütün arkasında başka devlet varmış, bunların hiçbiri de bizi ilgilendirmiyor. Hiçbir meşru devlet, kendi askerini, personelini teröristlerle bir arada tutmaz. Bizim için teröristlerin yanında olan herkes teröristtir. Atalarımız, ‘Zurnada peşrev olmaz, ne çıkarsa bahtına’ derler. Bugüne kadar ‘müttefiklik’ diyerek, ‘stratejik ortaklık’ diyerek, ‘ittifak ilişkileri’ diyerek, bizi oyaladıklarını sananlara son sözümüz budur. Biz Irak’ta ve Suriye’de tespit ettiğimiz tüm terör kamplarını yerle bir edeceğiz, bu böyle biline. Ey Avrupa, sen PKK’ya, PYD’ye, FETÖ’ye, DEAŞ’a destek vermeyi bırak da önce kendilerine daha güvenli bir gelecek kurma hayaliyle Avrupa’ya geldikten sonra kaybolan on binlerce mülteci çocuğun hesabını ver.” Konuşmaların ardından Erdoğan ve beraberindekiler yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılışını gerçekleştirdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 12:28
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