Teröristin montunda bakın ne bulundu?

İstanbul'un Ortaköy semtindeki gece kulübü Reina'ya yönelik terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybetti. Yılbaşı gecesinin kana bulandığı saldırı sonucu yaralanan 65 kişiden 4'ünün durumu ağır. Eğlence mekanına tek kişi gelen teröristin oradan çıkıp nasıl kayıplara karıştığı araştırılıyor. Polis, katili yakalamak için mekanın bulunduğu Kuruçeşme Mahallesi'ni abluka altına aldı.



Saldırıyla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen İstanbul Emniyeti'ndeki uzmanlar, silahı tutuş biçiminden ve kullandığı silah markasından saldırganın profesyonel, savaş eğitimi alan biri olduğu ihtimali üzerinde duruyor.



Olay sonrasında yapılan araştırma ve güvenlik kamerası incelemelerinde, teröristin saldırı sonrasında üzerindeki montu çıkarıp yaşanan panikten faydalanarak kaçtığı belirlendi.



Olay yerinde saldırganın kullandığı Kalaşnikof marka silahla 6 adet boş şarjör bulunduğu bildirildi. Saldırganın en az 180 mermi kullandığı tahmin ediliyor. Saldırganın Reina'ya gelişi ve içeride ateş ettiği anların görüntüleri de güvenlik kameralarına yansıdı.



Habertürk'te yer alan habere göre; Kuruçeşme'ye gittiği sırada parasının olmadığını söyleyen teröristin taksi şoförü tarafından burada indirildiği tespit edildi. Saldırganın montunda yapılan aramalarda ise 500 TL bulundu.