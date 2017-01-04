Teröristin kod adı ortaya çıktı

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Yılbaşı gecesini kana bulayan DEAŞ'lı teröristin saldırı öncesi ve sonrasına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Gece kulübünde 39 kişiyi katleden teröristin, saldırı gecesi toplam 8 taksi değiştirdiği, kameralara en son Zincirlikuyu'da yakalandığı öğrenildi. Teröristin DEAŞ'ta 'Ebu Müslim Horasani' kod ismini kullandığı da iddialar arasında. Terörist, 1 Ocak kanlı katliamından sonra montunu değiştirerek Reina'dan yaralı numarası yaparak kaçtı. Reina'dan çıktıktan sonra kısa bir süre yürüyen saldırgan, sonra da değişik taksilere bindi.

Caninin olay yerine gelişi ve kaçışı sırasında toplam 8 taksi kullandığı tespit edildi. 8 taksinin de plakaları belirlendi, şoförlerin ifadeleri alındı. Gece kulübüne gelmek için taksiye sırtında biri büyük biri küçük iki çantayla binen terörist, Ortaköy'e ulaştığında sırt çantasındaki otomatik silahı ve şarjörleri çıkardı. Saat 01.18'de ateş açarak Reina'ya girdi. Kapıda o gece görev yapan 4 polisten 3'ünün, saldırı esnasında tesadüfen orada olmadığı belirlendi.

Olaydan 15 gün önce eşiyle birlikte İstanbul'a gelen teröristin saldırıdan 3 gün önce eşini Konya'ya gönderdiği tespit edildi. Saldırganın İstanbul'a gelirken Konya dışındaki bir Orta Anadolu şehrinde bulunan bir otogardan bilet aldığı da gelen bilgiler arasında.

Teröristin Zeytinburnu'nda kaldığı 58. Bulvar Caddesi 63/5 sokaktaki evden çıkarken ve taksiye binmek üzere yürüdüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Yüzünü gizlemek için şapka ve kapşonlu bir giysi tercih eden teröristin, omzundaki büyük çantayı taşımakta zorluk çektiği de kameralara yansıdı. Sırtında küçük bir çanta daha bulunan terörist, görüntülere göre saat 23.49'da evinden çıktı.

İsa Yusuf Alptekin Sokağı'na geldi, burada biraz bekledi, evinin sokağına geri döndü. 15 saniye sonra yoldan geçen bir taksiyi durdurdu, taksinin şoförü ile 6 saniye konuştu. Taksiye binmedi. 23.50'de yönünü 58. Bulvar Caddesi'ne çeviren terörist, cadde üzerinde yaklaşık 500 metre yürüdükten sonra saat 23.58'de taksiye bindi.

Paket bagajda kaldı



Orta Asya ülkelerinden birinin vatandaşı olan terörist, saldırıdan sonra kat kat giyindiği kıyafetlerden biri olan montunu olay yerinde bırakıp kaçtı. Saldırgan, Ortaköy'e gelirken bindiği taksinin bagajına koyduğu çantayı da almadı. Çantanın içinden teröriste ait cep telefonu çıktığı iddia edildi.

yenişafak