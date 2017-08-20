Teröristin iyisi kötüsü olmaz

Daily Sabah gazetesinde “Barselona Saldırısı ve Terörle Mücadele” başlıklı bir makale kaleme alan İbrahim Kalın, Temmuz 2016’da Nice’te 86 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan bu yana benzer saldırıların Paris, Londra, Berlin ve Stokholm’de yaşandığını hatırlattı.

Barselona şok dalgası

Kalın, Barselona saldırısının dünyanın her yerine şok dalgaları gönderdiğini vurgulayarak, şunları ifade etti: “Hepimize bir kez daha hiçbir ülkenin terörle tek başına mücadele edemeyeceğini hatırlattı. Hiçbir ülke teröre bağışıklığı olduğunu iddia edemez. Ancak sorumsuz politikalar ve popülizm bu alanda anlamlı adımlar atılmasını engelliyor. Zira bazı ülkeler ‘iyi teröristler’ ve ‘kötü teröristler’ arasında sanal bir ayrım yapmayı sürdürüyor.”