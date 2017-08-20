Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Teröristin iyisi kötüsü olmaz

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, hiçbir ülkenin teröre bağışıklığı olduğunu iddia edemeyeceğini belirterek, “Ancak sorumsuz politikalar ve popülizm bu alanda anlamlı adımlar atılmasını engelliyor. Zira bazı ülkeler ‘iyi teröristler’ ve ‘kötü teröristler’ arasında sanal bir ayrım yapmayı sürdürüyor” ifadesini kullandı.

20 Ağustos 2017 Pazar 07:20
Teröristin iyisi kötüsü olmaz

Daily Sabah gazetesinde “Barselona Saldırısı ve Terörle Mücadele” başlıklı bir makale kaleme alan İbrahim Kalın, Temmuz 2016’da Nice’te 86 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan bu yana benzer saldırıların Paris, Londra, Berlin ve Stokholm’de yaşandığını hatırlattı. 

Barselona şok dalgası

Kalın, Barselona saldırısının dünyanın her yerine şok dalgaları gönderdiğini vurgulayarak, şunları ifade etti: “Hepimize bir kez daha hiçbir ülkenin terörle tek başına mücadele edemeyeceğini hatırlattı. Hiçbir ülke teröre bağışıklığı olduğunu iddia edemez. Ancak sorumsuz politikalar ve popülizm bu alanda anlamlı adımlar atılmasını engelliyor. Zira bazı ülkeler ‘iyi teröristler’ ve ‘kötü teröristler’ arasında sanal bir ayrım yapmayı sürdürüyor.” 

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 07:20
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Flaş atamalarda Aksakallı sürprizi!
    1. Flaş atamalarda Aksakallı sürprizi!
    2. FETÖ’cüleri 'malum kurum' korkusu sardı
    3. Başbakan'dan memurlarla ilgili flaş..
    4. Günün âyet ve hadisi
    5. Kaçak hacı adayları Mekke'ye alınmadı
    6. 15 Temmuz'un sembol isimlerindendi.....
    7. Mehmetçik destan yazıyor
    8. Taban cefada, tavan sefada
    9. Almanya şimdi hop oturup hop kalkıyor
    10. Teröristin iyisi kötüsü olmaz
    11. Nazi Almanyası hainlerin sığınağı
    12. Yarınlarımız daha aydınlık olacak
    13. ‘Hem saygısız, hem küstahlar’
    14. Fikret Orman, ne der bu ‘Zek’ işine?
    15. 1 KW elektrik ücreti ne kadar?
    16. 300 mülki idare amirinin yeri..
    17. Şizofreniye çocuklarda da rastlanıyor
    18. O ülkenin ordusu saldırıya geçti! Art..
    19. Dünya yıldızı Antalyaspor'da!
    20. Barcelona saldırısı manidar zamanlama!..
    İran'dan Türkiye açıklaması: Sınıra duvar örülmesi...
    İran'dan Türkiye açıklaması: Sınıra duvar örülmesi...
    Bayrampaşa'da göz gözü görmüyor! Ölü ve yaralılar var
    Bayrampaşa'da göz gözü görmüyor! Ölü ve yaralılar var
    Şahdamarı planında hedef İdlip ve Afrin olacak
    Şahdamarı planında hedef İdlip ve Afrin olacak
    Kılıçdaroğlu'nu fena sıkıştırdı! Yozgatlı vatandaşın sorusu kızdırdı
    Kılıçdaroğlu'nu fena sıkıştırdı! Yozgatlı vatandaşın sorusu kızdırdı