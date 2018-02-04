Teröristin fotoğrafında dikkat çeken detay!

Afrin'deki hain saldırıda şehit olan askerlerden Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Şehidin evine bayrak asılırken, Çubukçu ailesinin evinin karşısındaki NATO Karargahı'nın duvarlarına da bayraklar asıldı.

ABD'Lİ KOMUTAN BAYRAKLARIN İNDİRİLMESİNİ İSTEDİ

İhlas Haber Ajansı'nın iddiasına göre, NATO karargahının Amerikalı nöbetçi komutanı, karargah duvarlarına asılan bayrakların yasak olduğu gerekçesiyle indirilmesini istedi.

Türkiye'nin Afrin'de gerçekleştirdiği 'Zeytin Dalı' harekatında önemli bir detay ortaya çıktı. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar sosyal medya hesabı üzerinden Afrin'de teslim olan bir teröristin fotoğrafını paylaşarak çok önemli bir bilgi paylaştı.

Ağar açıklamasında "Afrin karasalında teslim olan bir YPG/PKK’lı" diyerek paylaştığı fotoğraflar için "Görsel ve fotolar iki nedenle anlam taşıyor. 1- “Teslimlerin” başlamış olması. 2- Sivil giyinmiş (giydirilmiş) olması." dedi.

Ağar, sözlerinin devamında ise "YPG/PKK sivil kıyafetle etkisiz hale getirilen teröristler üzerinden “TSK sivilleri vuruyor” yalanına başvuruyor" diyerek terör örgütünün yalanını nasıl desteklediğini gözler önüne serdi.

İşte Abdullah Ağar'ın o tweeti: