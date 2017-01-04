Teröristi kim koruyor?

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İlk önce Reina katliamının faili olduğu iddia edilen çeşitli fotoğraflar servis edildi. “Katil Noel Baba kıyafeti giymiş" efsanesi sosyal medyada uzun süre dolaştı. Daha sonra 'saldırganı ihbar edin' notuyla büyük hızla bir fotoğraf yayıldı.

Kısa süre sonra, fotoğraftaki kişinin Ramazan İşan isimli Kazakistan uyruklu Türk vatandaşı olduğu anlaşıldı. Saldırganın izini süren polisi oyalamak için bu sefer teröriste ait olduğu iddia edilen bir pasaport servis edildi. Katliam failinin 28 yaşındaki Kırgizistan uyruklu Iakhe Mashrapov olduğu haberleri hızla yayıldı. Pasaportta kimlik bilgileri ile fotoğrafı görülen şahsın açıklamasının ardından ise gerçek ortaya çıktı.



Açıklama yaptı



Kırgızistan merkezli Turmush Haber Ajansı'yla iletişime geçen Iakhe Mashrapov, pasaportunun fotoğrafının sosyal medyada yayılmaya başlamasının ardından Kırgız Ulusal Güvenlik ekiplerinin Kırgızistan'ın Osh bölgesindeki evine gelerek kendisine ulaştıklarını ve kısa bir sorgunun ardından serbest bırakıldığını söyledi. Mashrapov ," Ben Türkiye'de hiçbir şekilde terör eylemi yapmadım" dedi.

Eşi gözaltında değil



Son olarak ise saldırganın eşinin Konya'da gözaltına alındığı ve ifadesinde “Saldırıyı televizyondan öğrendim. DAEŞ'e sempati duyduğunu bile bilmiyorum" dediği iddia edildi. Ancak Yeni Şafak'ın Konya Başsavcılığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, saldırganın eşi şu ana kadar gözaltına alınmadı. Yetkililer, fail ve ailesinin Konya'ya gelip gelmediğine ilişkin bilgilerin araştırıldığını kaydetti.

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