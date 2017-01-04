Teröristi kim koruyor?

Yılbaşı gecesi Reina'da 39 kişiyi katleden teröristin yakalanması için güvenlik güçleri titiz bir çalışma yürütüyor. Ancak saldırı sonrası üzerini değiştirerek olay yerinden uzaklaşan ve şu ana kadar bulunamayan teröristin izini kaybettirmek isteyen gizli bir güç ise hedef şaşırtma amaçlı yanlış bilgi yayıyor.

Teröristi kim koruyor?
Eklenme: 04 Ocak 2017, 09:27
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İlk önce Reina katliamının faili olduğu iddia edilen çeşitli fotoğraflar servis edildi. “Katil Noel Baba kıyafeti giymiş" efsanesi sosyal medyada uzun süre dolaştı. Daha sonra 'saldırganı ihbar edin' notuyla büyük hızla bir fotoğraf yayıldı.

Kısa süre sonra, fotoğraftaki kişinin Ramazan İşan isimli Kazakistan uyruklu Türk vatandaşı olduğu anlaşıldı. Saldırganın izini süren polisi oyalamak için bu sefer teröriste ait olduğu iddia edilen bir pasaport servis edildi. Katliam failinin 28 yaşındaki Kırgizistan uyruklu Iakhe Mashrapov olduğu haberleri hızla yayıldı. Pasaportta kimlik bilgileri ile fotoğrafı görülen şahsın açıklamasının ardından ise gerçek ortaya çıktı.

Açıklama yaptı


Kırgızistan merkezli Turmush Haber Ajansı'yla iletişime geçen Iakhe Mashrapov, pasaportunun fotoğrafının sosyal medyada yayılmaya başlamasının ardından Kırgız Ulusal Güvenlik ekiplerinin Kırgızistan'ın Osh bölgesindeki evine gelerek kendisine ulaştıklarını ve kısa bir sorgunun ardından serbest bırakıldığını söyledi. Mashrapov ," Ben Türkiye'de hiçbir şekilde terör eylemi yapmadım" dedi.

Eşi gözaltında değil


Son olarak ise saldırganın eşinin Konya'da gözaltına alındığı ve ifadesinde “Saldırıyı televizyondan öğrendim. DAEŞ'e sempati duyduğunu bile bilmiyorum" dediği iddia edildi. Ancak Yeni Şafak'ın Konya Başsavcılığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, saldırganın eşi şu ana kadar gözaltına alınmadı. Yetkililer, fail ve ailesinin Konya'ya gelip gelmediğine ilişkin bilgilerin araştırıldığını kaydetti. 

yenişafak

 
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