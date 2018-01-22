Teröristi 3 harfliler çarptı
Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Haseke kentine bağlı Resulayn ilçesinden, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine taciz ateşi açıldı. O anlarda (PÖH) zırhlı aracı gerekeni yaptı...22 Ocak 2018 Pazartesi 17:27
Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Haseke kentine bağlı Resulayn ilçesinden, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine taciz ateşi açıldı. Açılan ateşle sınırda nöbet tutan 1 asker, hafif yaralandı.
Suriye sınırındaki Haseke kentine bağlı Resulayn ilçesindeki PKK/YPG'li teröristler, Ceylanpınar ilçesine tüfekle taciz ateşi açtı. Açılan ateşle sınırda nöbet tutan 1 asker, omzundan yaralandı. Hafif yaralı asker, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürülerek, acil serviste tedaviye alındı.
ATEŞ AÇAN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Olayın ardından özel harekat ekipleri (PÖH) zırhlı aracın üzerindeki uçaksavarla binayı ateş altına aldı. Ekiplerin ateş altına aldığı binadaki terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi.