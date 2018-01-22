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Teröristi 3 harfliler çarptı

Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Haseke kentine bağlı Resulayn ilçesinden, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine taciz ateşi açıldı. O anlarda (PÖH) zırhlı aracı gerekeni yaptı...

22 Ocak 2018 Pazartesi 17:27
Teröristi 3 harfliler çarptı

Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Haseke kentine bağlı Resulayn ilçesinden, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine taciz ateşi açıldı. Açılan ateşle sınırda nöbet tutan 1 asker, hafif yaralandı.

Suriye sınırındaki Haseke kentine bağlı Resulayn ilçesindeki PKK/YPG'li teröristler, Ceylanpınar ilçesine tüfekle taciz ateşi açtı. Açılan ateşle sınırda nöbet tutan 1 asker, omzundan yaralandı. Hafif yaralı asker, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürülerek, acil serviste tedaviye alındı.

ATEŞ AÇAN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Olayın ardından özel harekat ekipleri (PÖH) zırhlı aracın üzerindeki uçaksavarla binayı ateş altına aldı. Ekiplerin ateş altına aldığı binadaki terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 17:27
  1. poh
  2. afrin
  3. suriye
  • Hasan aliHasan ali17 dk önce
    Hiçbirini canlı teslim almaya gerek yok. İmha edeceksin. Tamamını bu ABD piçlerine acıma olmasın.
  • orhanorhan57 dk önce
    Resmi yanlış bırakmışsınız
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