Teröristbaşının son hali herkesi şoke etti!
FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in uzun süredir gün yüzüne çıkmamasının arkasında ciddi sağlık sorunlarının yattığı ortaya çıktı. Örgüt karargahından sızan bir fotoğrafta Gülen'in neredeyse çürümeye yüz tuttuğu gözlemlendi.04 Şubat 2018 Pazar 16:50
Uzun süredir ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki karargahında FETÖ'yü yöneten Fetullah Gülen'in ciddi sağlık sorunları yaşadığı ortaya çıktı.
MAKYAJ YAPIYORLAR
Gülen'in son videolarında makyaj malzemelerinin abartılı bir şekilde kullanılmaya başlandığı gözlemlendi. Teröristbaşının sağlığının hiç iyi olmadığı ve her geçen gün kötüye gittiği de sızan bilgiler arasında yer aldı.
GÖRÜNTÜ SONRASI ŞÜPHELER ARTTI
Uzun süredir gün yüzüne çıkmayan Gülen'in bedenen çürümeye yüz tuttuğu iddia edilmeye başlandı.
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Oğuzsoylu8 dk önce Aynen kardeşim, Afyon'luların dediği gibi Gömün gitsin. .................... Safa9 dk önce Cehennemde yermi yok, Safa9 dk önce Cehennemde yermi yok, Oğuzsoylu9 dk önce Aynen kardeşim, Afyon'luların dediği gibi Gömün gitsin. .................... Murat 9 dk önce Kalbinin çirkinliği yüzüne vurmuş. Oğuzsoylu14 dk önce Tam asıl sureti olanŞeytana benzemiş Koca Şeytan. Sahin16 dk önce Geberiyor,geberiyor imansız hain.Cehennem ateşinde yanar inşalla h. Misafir30 dk önce İblisliginin göstergesi yüzüne vurmuş.akibeti bu dünyada belli olmuş. Bora40 dk önce tez zamanda geberir inşallah.Amin. Hamza52 dk önce Bu deccal inşaallah inin inin inleyetek kuduz köpek gibi ökldürülecek. Ruhuda uruk bu hainin