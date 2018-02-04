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Teröristbaşının son hali herkesi şoke etti!

FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in uzun süredir gün yüzüne çıkmamasının arkasında ciddi sağlık sorunlarının yattığı ortaya çıktı. Örgüt karargahından sızan bir fotoğrafta Gülen'in neredeyse çürümeye yüz tuttuğu gözlemlendi.

04 Şubat 2018 Pazar 16:50
Teröristbaşının son hali herkesi şoke etti!

Uzun süredir ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki karargahında FETÖ'yü yöneten Fetullah Gülen'in ciddi sağlık sorunları yaşadığı ortaya çıktı.

MAKYAJ YAPIYORLAR

Gülen'in son videolarında makyaj malzemelerinin abartılı bir şekilde kullanılmaya başlandığı gözlemlendi. Teröristbaşının sağlığının hiç iyi olmadığı ve her geçen gün kötüye gittiği de sızan bilgiler arasında yer aldı. 

GÖRÜNTÜ SONRASI ŞÜPHELER ARTTI

Uzun süredir gün yüzüne çıkmayan Gülen'in bedenen çürümeye yüz tuttuğu iddia edilmeye başlandı.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 16:50
  1. Fetullah Gülen

YORUM YAZ

  • OğuzsoyluOğuzsoylu8 dk önce
    Aynen kardeşim, Afyon'luların dediği gibi Gömün gitsin. ....................
  • SafaSafa9 dk önce
    Cehennemde yermi yok,
  • SafaSafa9 dk önce
    Cehennemde yermi yok,
  • OğuzsoyluOğuzsoylu9 dk önce
    Aynen kardeşim, Afyon'luların dediği gibi Gömün gitsin. ....................
  • Murat Murat 9 dk önce
    Kalbinin çirkinliği yüzüne vurmuş.
  • OğuzsoyluOğuzsoylu14 dk önce
    Tam asıl sureti olanŞeytana benzemiş Koca Şeytan.
  • SahinSahin16 dk önce
    Geberiyor,geberiyor imansız hain.Cehennem ateşinde yanar inşalla h.
  • MisafirMisafir30 dk önce
    İblisliginin göstergesi yüzüne vurmuş.akibeti bu dünyada belli olmuş.
  • BoraBora40 dk önce
    tez zamanda geberir inşallah.Amin.
  • HamzaHamza52 dk önce
    Bu deccal inşaallah inin inin inleyetek kuduz köpek gibi ökldürülecek. Ruhuda uruk bu hainin
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