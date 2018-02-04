Teröristbaşının son hali herkesi şoke etti!

Uzun süredir ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki karargahında FETÖ'yü yöneten Fetullah Gülen'in ciddi sağlık sorunları yaşadığı ortaya çıktı.

MAKYAJ YAPIYORLAR

Gülen'in son videolarında makyaj malzemelerinin abartılı bir şekilde kullanılmaya başlandığı gözlemlendi. Teröristbaşının sağlığının hiç iyi olmadığı ve her geçen gün kötüye gittiği de sızan bilgiler arasında yer aldı.

GÖRÜNTÜ SONRASI ŞÜPHELER ARTTI

Uzun süredir gün yüzüne çıkmayan Gülen'in bedenen çürümeye yüz tuttuğu iddia edilmeye başlandı.