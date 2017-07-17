Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Teröristbaşı Gülen’in iadesi için ABD'de imza kampanyası başlatıldı

ABD’de yaşayan Türkler,teröristbaşı Fetullah Gülen’in iadesi için Beyaz Saray’ın resmi internet sitesinde imza kampanyası başlattı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 08:34
Teröristbaşı Gülen’in iadesi için ABD'de imza kampanyası başlatıldı

ABD’de yaşayan Türkler,teröristbaşı Fetullah Gülen’in iadesi için Beyaz Saray’ın resmi internet sitesinde imza kampanyası başlattı.

‘Adalet için Fetullah Gülen’i Türkiye’ye İade Edin’ başlıklı metinde, “(Darbe girişiminde) hayatını kaybedenlerin ve yaralananların acısının dinmesi için ABD yönetiminin Fetullah Gülen’i Türkiye’ye en hızlı şekilde iade edeceğine inanıyoruz” denildi. İmza kampanyasına, Beyaz Saray’ın internet sayfasındaki ‘Dilekçe’ (petitions) bölümünden “petitions.whitehouse.gov” adresinden ulaşılabiliyor. 30 gün içinde 100 bin imzaya ulaşılırsa, kampanya resmi makamlarca ele alınıyor.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 08:34
  1. abd
  2. beyaz saray
  3. FETÖ
  4. Fetullah Gülen
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteoroloji'den yağış uyarısı!
    1. Meteoroloji'den yağış uyarısı!
    2. Dolar 10 ayın düşüğüne yakın..
    3. Kılıçdaroğlu İngiliz gazetesinden..
    4. Bağdadi'nin yerine Tunisi
    5. Ersan Adem Gülüm Avustralya'da
    6. Lucas Leiva Lazio'da
    7. İETT otobüsünde yangın
    8. Katar krizinin arkasından o ülke çıktı!
    9. Yalancılıkta çığır açtı! Öyle..
    10. Ümit Özdağ'dan komik iddia: Parti..
    11. Lunaparkta dehşet… Ölü ve yaralılar var!
    12. Polis evin perdelerinin hiç..
    13. Başvurmayan emeklinin ikramiye farkı..
    14. Katar ve İngiltere'den ortak tatbikat..
    15. SGK'dan müjdeli haber!
    16. Kocaeli'de yılanları çıkarmak için..
    17. Mauricio Isla Fenerbahçe'yle anlaştı
    18. Tek tip kıyafet için flaş gelişme!
    19. Teröristbaşını kudurtacak gelişme!..
    20. Olay çıkaracak müthiş iddia! Krizin..
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    Sokak tamamen kapatıldı... FETÖ'nün ininde korku ve sessizlik hakim
    Sokak tamamen kapatıldı... FETÖ'nün ininde korku ve sessizlik hakim
    Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı karıştırdı
    Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı karıştırdı
    Fransa'dan tarihi itiraf: Bu utanç bize ait
    Fransa'dan tarihi itiraf: Bu utanç bize ait