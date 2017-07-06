Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Teröristbaşından FETÖ militanlarına talimat!

CHP'nin "adalet" maskeli kaos yürüyüşüne Fetullahçı terör örgütünün elebaşısı Fetullah Gülen'in destek talimatı ortaya çıktı.

06 Temmuz 2017 Perşembe 22:07
Teröristbaşından FETÖ militanlarına talimat!

Pensilvanya'daki malikanesinden verdiği şifreli mesajlara bir yenisini daha ekleyen Fetullah Gülen, yönettiği terör ağına yönelik şov konuşmalarından birinde Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'nin kaos yürüyüşüne tam destek talimatı verdi.

Terörist elebaşı, "Yürüyün, dosdoğru yürüyün" diyerek militanlarına Kılıçdaroğlu'nun yanında olmalarını istedi. PKK terör örgütünün de verdiği resmi destekle birlikte kaos safında FETÖ de yerini terörist elebaşının bizzat talimatıyla alenileştirdi.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 22:07
  1. almanya
  2. merkel
  3. görüşme
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  5. Dış Politika Haberleri
  6. pkk
  7. FETÖ
  8. GÜNCEL Haberleri
  • DelidumrulDelidumrul49 dk önce
    Cehenneme kadar yolunuz var. Yürüyün
  • Erdinc Erdinc 52 dk önce
    Yuruyun dosdogru yűrűyűn cehennemin taaaaaaa endibine doğru kanı bozuk kafirler.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Almanya karıştı! Endişeliyiz
  1. Almanya karıştı! Endişeliyiz
  2. Yanlış yere park edilen arabalara öyle..
  3. İşte Osmanlı padişahlarını deviren..
  4. O ABD içinde bağımsız, 33 vatandaşlı..
  5. İşte tüm transfer haberleri
  6. Vücudunuzdaki ödemi sökmek..
  7. Dünya yıldızı şehri ayağa kaldırdı!
  8. Fikret Orman: Bu sezonun adı...
  9. Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları..
  10. Metal parçalarından muhteşem yüzükler..
  11. Klima kullanımına dikkat!
  12. ‘Dikey Orman’ın ilk ağacı dikildi
  13. Suriye'de son 6 ayda, 'hayat kurtaran'..
  14. Ayı saldırısı kameraya böyle yansıdı
  15. Şehit Uzman Çavuş Ceylan son..
  16. Bakanlara 'kırmızı dipli mumla'..
  17. Muş’ta uyuşturucu operasyonu
  18. Dumanı gören, dağa koştu yangın hemen..
  19. TSK’dan teröre büyük darbe
  20. Malatya kayısısı Avrupa’dan vize aldı
Çivi bu tahtaya nasıl çakıldı?
Çivi bu tahtaya nasıl çakıldı?
Muhalifler: Türkiye başladığı an 20 günde PKK'yı bittiririz
Muhalifler: Türkiye başladığı an 20 günde PKK'yı bittiririz
Esnaf ayaklandı! Avukatlar AVM'ye...
Esnaf ayaklandı! Avukatlar AVM'ye...
Rusya'dan PYD'ye ültimatom! 'terk edin'
Rusya'dan PYD'ye ültimatom! 'terk edin'