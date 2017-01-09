Teröristbaşından alçak ‘Türkiye’ değerlendirmesi

Suriye'nin kuzeyinde varlık gösteren PKK terör örgütünün uzantısı PYD’nin ele başı Salih Müslim, küstahça değerlendirmelerde bulundu.
'TÜRKİYE'NİN EL BAB'DA BAŞARILI OLMASI ZOR'
Türkiye'nin El Bab operasyonunu ‘bataklığa girmek' olarak değerlendiren teröristbaşı, şunları söyledi:
"Türkiye bu bataklıktan nasıl çıkacak belli değil. Türkiye'nin El Bab'da başarılı olması ve El Bab'ı alması zor gözüküyor. Kesin bir şey yok henüz." Türkiye'nin 'Menbiç'i temizlemeye kararlıyız' sözleriyle ilgili ise Müslim, "Türkiye Menbiç'e saldırırız diyor. Rüya görüyor. Kim Menbiç'e saldırırsa Menbic halkı kendini savunur. Topraklarını savunurlar. Sedece Türkiye değil, kim Menbiç'e saldırırsa oradaki insanlar kendini savunurlar" yorumunu yaptı.