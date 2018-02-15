Teröristbaşına AB'nin göbeğinde 'eskort' jesti

Müslim">Salih Müslim ve terör örgütü PKK’nın Suriye’nin kuzeyinde ilan ettiği ‘Demokratik Suriye Meclisi’nin Eş Başkanı Riyad Derar Avrupa Birliği’nin merkezine sadece birkaç adım mesafede Press Club’da ‘basın toplantısı’ düzenledi. Müslim, toplantıda adeta Türkiye’ye kin kustu. Türkiye’nin bölgede demokratik bir değişime karşı olduğunu belirtti. Sivillerin katledildiği iddiasını konuşmasının her anında sık sık dile getiren Müslim, açık açık Suriye’nin kuzeyinde otonom bir yapı istediklerini de söylemekten geri durmadı. Federal bir Suriye’e Türkiye’nin karşı çıktığını söyleyerek, ‘Demokratik çözüme karşı çıkan, sivilleri katleden Türkiye ve Erdoğan tüm dünya için tehdit oluşturuyor’ ifadesini kullandı.

Tam propaganda



Toplantı sırasında ‘Afrin’de Türkiye’nin işlediği suçlar’ adı altında bir slayt gösterisi yapıldı. YPG tarafından sağlanan propaganda fotoğraflarında Afrin’de öldüğü iddia edilen siviller, yıkıldığı ileri sürülen tarihi ve dini mekanlara ilişkin kareler yer aldı. Avrupalı gazeteciler Türkiye’nin Afrin’de öldürdüğü iddia edilen 180 sivilin isim listesi de verildi. Müslim Türkiye’yi böyle suçlarken Belçika polisi de PYD liderinin adeta korumalığını yaptı. Müslim’in aracına bir polis otomobili gelirken ve giderken eskortluk etti. Ayrıca Müslim’in güvenliği için aracının geçiş noktasındaki bir tünel de trafiğe kapatıldı.

4 MİLYON SORUSUNA GÜLDÜ

Müslim VATAN’ın ‘Türkiye başınıza 4 milyon ödül koydu ne diyorsunuz?’ sorusuna güldü ve yanıt vermeyeceğini söyledi. Avrupa Parlamentosu’nda temaslar yürüttüğünü söyleyerek, ‘AB mesajımızı aldı’ diye konuştu.