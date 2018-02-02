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Teröristbaşı şimdi de o ülkeye yalvarmaya başladı!

Zeytin Dalı Harekâtı ile iyice köşeye sıkışan teröristler, Türkiye'nin kararlı tutumu sebebiyle ABD ve Rusya'dan beklediklerini alamadı. Bunun sonucunda YPG'li teröristler, Fransa'dan yardım istemeye başladı.

02 Şubat 2018 Cuma 15:26
Teröristbaşı şimdi de o ülkeye yalvarmaya başladı!

Zeytin Dalı Harekatı ile köşeye sıkışan teröristler, Amerika ve Rusya'dan beklediği desteği göremeyince rotayı Fransa'ya çevirdi.

Suriye'de iç savaşı sonlandırma bahanesiyle terör örgütlerine açık bir şekilde destek veren Amerika, 2 yıl boyunca terör örgütü YPG'ye silah ve mühimmat gönderdi.

DEAŞ ile mücadele bahanesiyle yapılan bu yardımlardan sonra Amerika'nın Suriye'deki terörist müttefikleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile iyice köşeye sıkıştı.

FRANSA TÜRKİYE'Yİ DURDURSUN

Operasyonların durması için Amerika'dan ve Rusya'dan defalarca yardım isteyen terör örgütü YPG, şimdi de Fransa'ya bir çağrıda bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı başlamadan kısa bir süre önce Avrupa'ya kaçan teröristbaşı Müslim">Salih Müslim, Fransa'nın Afrin operasyonunu durdurması gerektiğini söyledi.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 15:26
  1. Salih Müslim
  2. YPG
  3. PYD
  4. Fransa
  • CELİŞKİCELİŞKİ26 dk önce
    bu Terörist kaç kez turkiyede resmi temaslara geldi devlet yetkilileri ile görüştü o zaman haber kanalları haber yaptıbu çelişki ne
  • CELİŞKİCELİŞKİ26 dk önce
    bu Terörist kaç kez turkiyede resmi temaslara geldi devlet yetkilileri ile görüştü o zaman haber kanalları haber yaptıbu çelişki ne
  • Metin AktepeMetin Aktepe39 dk önce
    ...Çarpisacaktiniz? Solugu avrupada zorlaalmaya calisiyon. Yiyemedigin lokmayi yemeye calisma..
Bugünkü Akit

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