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Teröristbaşı Salih Müslim'i öd korkusu sardı: Sultan'ı durdurun!

Terör örgütü PYD'nin elebaşı Salih Müslim, Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonunu durdurması için ABD Başkanı Donald Trump'a yalvardı.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 17:03
Teröristbaşı Salih Müslim'i öd korkusu sardı: Sultan'ı durdurun!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin sınır güvenliği için her türlü tehdide anında cevap verileceğinin uyarısında bulunmuştu.

AFRİN'E OPERASYON YAPILACAK

Bu kapsamda hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de bulunan PYD/YPG mevzilerini obüs toplarıyla bombaladı. Bölgedeki terör hedefleri imha edilirken büyük operasyon için TSK hazırlık yapmaya başladı.

"TÜRKİYE'Yİ DURDURUN"

Teröristbaşı Salih Müslim de Türkiye'nin askeri sevkiyatını hızlandırmasının ardından Rusya ve ABD'den yardım istedi. Rusya'dan istediği yardım cevabını alamayan Müslim, son çare olarak ABD Başkanı Donald Trump'a Türkiye'yi durdurması için yalvardı.

 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 17:03
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