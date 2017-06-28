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Teröristbaşı Salih Müslim Rusya'dan yardım dilendi

Terör örgütü PYD'nin elebaşı Salih Müslim, Türkiye'nin bombaladığı Afrin'de Rusya'nın asker bulundurması gerektiğini söyledi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 09:26
Teröristbaşı Salih Müslim Rusya'dan yardım dilendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin sınır güvenliği için her türlü tehdide anında cevap verileceğinin uyarısında bulunmuştu.

Bu kapsamda hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de bulunan PYD/YPG mevzilerini obüs toplarıyla bombaladı.

Bölgedeki terör hedefleri imha edilirken, terör örgütünün elebaşı hemen bir açıklama yaptı.

"HER GÜN TOP ATIŞLARIYLA VURULUYOR"

Rusya'ya çağrıda bulunan teröristbaşı Salih Müslim, Afrin'de işbirliği yapmak istediklerini söyledi.

Türkiye'nin bombardımanı nedeniyle ağır darbe alan Müslim, "Afrin her gün top atışlarıyla vuruluyor. Rusya'nın buraya üs kurarak bizimle işbirliği yapması gerekiyor." diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 09:26
  1. Teröristbaşı Salih Müslim Rusya'dan yardım bekliyor
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  3. Recep Tayyip Erdoğan
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  • hrnhrn58 dk önce
    Gel pislik gel tsk abileriyin kucağına gel,teröristleri hak ettikleri yere göndermek TSK nın işi RABBUL ALEMİNİN İZNİ İLE
  • eFSANEeFSANE1 sa önce
    Emrin olur müslümcüm. Türkler ile savaşmanın acı verici olduğunu daha iyi anlayacağınız günler geliyor. İmralı da boş kontenjan vardır heralde, şimdilik tadını çıkarabilirsin.
  • AviniAvini1 sa önce
    Küçücük bir kıvılcımsın bay Müslüm / büyük bir ateşe dir Türkiye seni dinlemez Rusya
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