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Teröristbaşı Öcalan'a selam yolladılar!

HDP kongresinde teröristler ve teröristbaşı Abdullah Öcalan sevgi ve saygıyla anıldı.

11 Şubat 2018 Pazar 16:05
Teröristbaşı Öcalan'a selam yolladılar!

HDP Olağan Kongresi bugün Ankara'da gerçekleştiriliyor ancak kongrede yapılan seçimden çok, kurulan cümleler dikkat çekiyor.

HDP'liler, Afrin'de askerlerimizi şehit eden teröristlere, elebaşı Öcalan'a selamlar gönderiyor.

"ASKERLER DE İNSAN"

Kongrenin başında konuşan Eş Genel Başkan Serpil Kemalbay, "Burada bugün 11 askerin hayatını yitirdiği bilgisi geldi. Askerler de insan. Ve bizler insanı yaşatmalıyız." gibi skandal cümleler kurarken, Sırrı Süreyya Önder de Kemalbay'dan geri kalmayarak terörist elebaşı Öcalan'a selam gönderip "Saygı ve sevgiyle selamlıyoruz." diyor.

"ÖCALAN'I SAYGI VE SEVGİYLE SELAMLIYORUZ"

Sırrı Süreyya Önder şöyle konuşuyor: "Onların bize devrettiği bayrağı biz bir başkana devredene kadar yere düşürmeme sözünü veriyoruz. Buradan, Sayın (Abdullah) Öcalan'ı saygı ve sevgiyle selamlıyoruz."

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 16:05
  1. Sırrı Süreyya Önder

YORUM YAZ

  • Berlinli Berlinli 36 dk önce
    Alcaklar insanliktan nasibinizi almamisinizinsan saniz utanirsiniz insansaniz arlanirsiniztarih sizingibi hainleri hic unutmiyacak aldiginiz türkiyenin parasida insallah her iki cihanda bogazinizda kalir.
  • Murat Murat 39 dk önce
    Bin küsur havalide biz yoladık ceheneme , onuda anlat bunak apoya
  • nn40 dk önce
    BUNLARİN YERİ ŞUANUYGUN AFRİNE SÜRÜN BİR DELİKTEN KİSTİRSİNLARASKERLER
  • NurNur41 dk önce
    Öcalanın da sizinde Allah belasını versin bizim paramızla dpyuyor o it sende ve partinde zıkkım olsunharamzade teröristler
  • abdoabdo41 dk önce
    bu vatan hainleri pislikleri asacaksın başka çaresi yok.
  • NurNur41 dk önce
    Öcalanın da sizinde Allah belasını versin bizim paramızla dpyuyor o it sende ve partinde zıkkım olsunharamzade teröristler
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi43 dk önce
    Sizin varya terbiyem elvermiyor
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