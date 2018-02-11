Teröristbaşı Öcalan'a selam yolladılar!

HDP Olağan Kongresi bugün Ankara'da gerçekleştiriliyor ancak kongrede yapılan seçimden çok, kurulan cümleler dikkat çekiyor.

HDP'liler, Afrin'de askerlerimizi şehit eden teröristlere, elebaşı Öcalan'a selamlar gönderiyor.

"ASKERLER DE İNSAN"

Kongrenin başında konuşan Eş Genel Başkan Serpil Kemalbay, "Burada bugün 11 askerin hayatını yitirdiği bilgisi geldi. Askerler de insan. Ve bizler insanı yaşatmalıyız." gibi skandal cümleler kurarken, Sırrı Süreyya Önder de Kemalbay'dan geri kalmayarak terörist elebaşı Öcalan'a selam gönderip "Saygı ve sevgiyle selamlıyoruz." diyor.

"ÖCALAN'I SAYGI VE SEVGİYLE SELAMLIYORUZ"

Sırrı Süreyya Önder şöyle konuşuyor: "Onların bize devrettiği bayrağı biz bir başkana devredene kadar yere düşürmeme sözünü veriyoruz. Buradan, Sayın (Abdullah) Öcalan'ı saygı ve sevgiyle selamlıyoruz."