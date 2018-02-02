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Teröristbaşı için kırmızı bülten

Terörist Mihraç Ural'ın yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı

02 Şubat 2018 Cuma 17:09
Teröristbaşı için kırmızı bülten

Hatay'da hakkındaki 3 dava kapsamında, THKP-C Acilciler terör örgütü elebaşısı ve 2013 yılında Reyhanlı'da 52 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısının da firari sanığı olan terörist Mihraç Ural'ın yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı.

AA'nın haberine göre, Hatay 2. ve 3. Ağır Ceza Mahkemeleri'nde "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan 15'er yıl, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ise aynı suçlardan 22,5 yıla kadar olmak üzere toplam 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Ural için kırmızı bülten düzenlendi.

KIRMIZI BÜLTEN GÖNDERİLDİ

Tutuklamaya yönelik "yakalama" kararıyla aranan Ural için çıkarılan kırmızı bülten, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.

Ural'ın yargılandığı dava dosyalarında, kuvvetli delillerin varlığı, tape ve görüşme kayıtları ile Türkiye içinde silahlı emir ve talimatlar verdiğine yönelik delilerin yer aldığı belirtildi.

Terörist Ural hakkındaki iddianamelerde, halkı ayaklanmaya çağırdığına yönelik bilgiler de yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı terörist Mihraç Ural'ın Soçi Kongresi katılımcıları arasında görülmesi üzerine Rusya'dan izahat istemişti.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 17:09
  1. THKP-C
  2. HATAY
  3. MİHRAÇ URAL
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